2020-07-15T08:20:45+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 июля 2020: в крае растет число умерших пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 15 июля 2020 года
Ася АСРЯН@asya1693
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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 14 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6303 случаев зараженияОперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 14 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6303 случаев зараженияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 15 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.

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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 15 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6394 случаев заражения (за сутки +91 новых случаев). В том числе 4159 выздоровление (+52) и 123 летальных исходов (+3).

Из хороших новостей: четвертая смена форума «Машук-2020» может пройти в очном формате. Темой офлайн-смены, которая предварительно намечена на 1-5 сентября 2020 года, станет развитие цифрового пространства на Северном Кавказе.

Все предполагаемые участники пройдут тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пандемия коронавируса отрицательно повлияла на показатели курортного сбора в Железноводске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Так, за первые шесть месяцев этого года курорт собрал 10 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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