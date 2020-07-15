Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 июля 2020: крупные магазины открыты

Коронавирус в КЧР, последние новости на 15 июля 2020: сообщаем свежие данные по COVID-19 в регионе, а также важные новости о борьбе с вирусом.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Согласно данным федерального оперативного штаба на утро 15 июля, в республике выявили 4084 зараженных. За сутки коронавирус обнаружили у 19 пациентов. Врачи вылечили 2497 больных. 17 человек, к несчастью, умерли.

Больше всего заболевших, по информации на 15 июля, обнаружили в Черкесске - 1772 местных жителя. Следом Хабезский (452 жителя), Малокарачаевский (288), Зеленчукский (294), Абазинский (218), Усть-Джегутинский (211), Карачаевский (183) районы. В других территориях менее 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1588 человек. Сейчас регион на втором этапе снятия режима самоизоляции. Разрешено заниматься спортом на площадках, но расстояние между людьми должно быть более двух метров. Открылись крупные магазины.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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