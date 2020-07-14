Чечню временно закрыли для туристов

Оперативный штаб Чечни по противодействию коронавирусу на время закрыл границы региона для туристов. В республике не хотят допустить новой вспышки инфекции, сообщил в своем Instagram-аккаунте начальник регионального управления ГИБДД МВД Идрис Черхигов.

- Оперативным Штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам, - сказано в сообщении полицейского.

Открытие туристического сезона может спровоцировать вспышку заболеваемости, считают в оперативном штабе. Черхигов отметил работу Рамзана Кадырова в борьбе с коронавирусом.

- В нашей республике благодаря слаженной и целенаправленной работе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова нам удаётся держать ситуацию под контролем! Значительно минимизировать риски и обеспечивать безопасность наших граждан, - пишет он.

Ранее, в самом начале пандемии, Чечня одной из первых закрыла границы с другими регионами. Одной из первых ввела масочный режим. И жестче всех боролась с нарушителями режима самоизоляции: например, за девушек, которых поймали на улице без спецпропуска, отвечали их мужья или старшие братья.

По состоянию на 14 июля в Чечне выявили 1851 случай заражения COVID-19. 1271 человека уже выписали с выздоровлением, 28 - скончались. Республика находится на третьем, последнем, этапе снятия режима самоизоляции.

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