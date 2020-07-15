Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 15 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 15 июля:говорим о ситуации с COVID-19 на территориях региона и публикуем карту "активных" пациентов.
Карта обновляется. Данные на 14 июля.
Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 14 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 861 случай, 589 выздоровевших, 24 смерти.
2. Пятигорск - 584 случая, 392 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).
3. Кисловодск - 422 случая, 184 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).
4. Нефтекумский район - 320 случаев, 164 выздоровевших, 10 смертей.
5. Кочубеевский район - 315 случаев, 276 выздоровевших, семь смертей.
6. Георгиевский район - 310 случаев, 203 выздоровевших, шесть смертей.
7. Невинномысск - 284 случая, 218 выздоровевших, пять смертей.
8. Предгорный район - 265 случаев, 116 выздоровевших, три смерти.
9. Минераловодский район - 257 случаев, 143 выздоровевших, девять смертей.
10. Ессентуки - 257 случаев, 215 выздоровевших, пять смертей.
11. Благодарненский район - 256 случаев, 171 выздоровевший, одна смерть.
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12. Буденновский район - 218 случаев, 159 выздоровевших, три смерти.
13. Шпаковский район - 199 случаев, 99 выздоровевших, семь смертей.
14. Левокумский район - 173 случая, 124 выздоровевших, пять смертей.
15. Советский район - 153 случая, 137 выздоровевший, смертей нет.
16. Степновский район - 134 случая, 76 выздоровевших, смертей нет.
17. Курской район - 133 случая, 36 выздоровевших, две смерти.
18. Арзгирский район - 132 случая, 93 выздоровевших, смертей нет.
19. Ипатовский район - 132 случая, 68 выздоровевших, одна смерть.
20. Кировский район - 109 случаев, 92 выздоровевших, две смерти.
21. Железноводск - 109 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.
22. Новоселицкий район - 106 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.
23. Изобильненский район - 106 случаев, 23 выздоровевших, одна смерть.
24. Туркменский район - 96 случаев, 51 выздоровевший, одна смерть.
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25. Петровский район - 94 случая, 71 выздоровевший, три смерти.
26. Труновский район - 66 случаев, 48 выздоровевших, одна смерть.
27. Александровский район - 57 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.
28. Новоалександровский район - 44 случая, 29 выздоровевших, две смерти.
29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.
30. Грачевский район - 42 случая, 35 выздоровевших, смертей нет.
31. Апанасенковский район - 34 случая, 24 выздоровевших, смертей нет.
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32. Красногвардейский район - 24 случая, 11 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По состоянию на утро 15 июля в крае нашли 6303 (+64) случаев инфицирования COVID-19. 4107 (+126) пациентов вылечили, а 120 (+0) зараженных, к сожалению, умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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