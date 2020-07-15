Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 15 июля

На жаре и без надежды: как тысячи мигрантов застряли из-за коронавируса на закрытой границе с Казахстаном

Журналисты "КП-Самара" побывали в стихийном палаточном лагере, где ютятся беременные, дети и бывшие работяги, которых родина пока не может принять