Ставропольский филиал РАНХиГС готовится к новому учебному году

Фото: пресс-служба вуза

В Ставропольском филиале РАНХиГС подводятся итоги 2019-2020 учебного года, в разгаре приемная кампания, работа с абитуриентами. Первая волна зачислений в Академии состоится 19 августа, вторая — 24 августа.

А 1 сентября все студенты, поступившие в Ставропольский филиал РАНХиГС, начнутучебные занятия.

Поэтому уже сейчас обсуждаются планы на будущий учебный год, предусматривающие разные варианты развития событий, так как формат обучения будет выбран, исходя из эпидемиологической ситуации.

3 июля 2020 г. Владимир Путин заявил, что считает невозможной полную замену очного обучения дистанционным. «Не может обычный способ получения знаний, естественный процесс полностью быть подменен дистанционным обучением. Здесь чрезвычайно важно прямое, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника», - отметил глава государства. При этом Президент РФ отметил, что технические возможности сферы образования развиваются, в том числе - дистанционные формы. Пытаться остановить технический прогресс невозможно, да и не нужно.

- Поэтому о режиме обучения в Ставропольском филиале РАНХиГС будет сообщено студентам не позднее 26 августа 2020 года. Мы ждем креативных, инициативных абитуриентов. У каждого студента филиала есть уверенность в завтрашнем дне и в том, что каждому будут предоставлены равные возможности для учёбы, самореализации, личностного и карьерного роста. У нас вы научитесь мыслить, самоутверждаться, творить, добиваться успеха, а полученный диплом Президентской Академии будет гарантией трудоустройства и карьерного роста, - отметила заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС Сердюкова Елена.