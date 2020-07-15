Ставропольский филиал РАНХиГС ждет выпускников школ

В Ставропольском филиале РАНХиГС в разгаре приемная кампания, работа с абитуриентами.

Несмотря на то, что результаты ЕГЭ еще не известны и не все еще экзамены сданы, абитуриенты активно падают документы в Ставропольский филиал РАНХиГС как на бюджетные места, так и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

- Каждый год поступление на бюджетные места – это сложный процесс, в котором не всем, к сожалению, суждено получить бесплатное место в Президентской Академии. Если Вы не поступили на бюджет, пусть Вас это не расстраивает, Ставропольский филиал РАНХиГС готов заключить с Вами договор о платном обучении. Информация о стоимости обучения и способах оплаты размещена на официальном сайте Ставропольского филиала РАНХиГС в разделе «Абитуриенту». Обратите внимание на скидки по оплате!

При этом, еще раз обращаем Ваше внимание, что результаты ЕГЭ приносить не надо, приемная комиссии Академии имеет доступ к специально базе ФИС - Федеральной информационной системе обеспечения проведения ГИА, в которой отражены Ваши результаты ЕГЭ. И они будут добавлены в Ваши заявления автоматически! Все студенты, поступившие в Ставропольский филиал РАНХиГС, 1 сентября 2020 года начнут занятия, - прокомментировала секретарь Приемной комиссии Тхакохова Индира.