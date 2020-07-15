2020-07-15T12:23:03+03:00
Звезды

«В женскои груди важен лишь размер»: певица Жасмин сделала скандальное заявление

Певица огорошила фанатов хлестким высказыванием, с которым публика не смогла не согласиться
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Певица ЖасминПевица ЖасминФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Обладательница 9 премий «Золотой грамофон», дагестанская певица Жасмин огорошила фанатов хлестким высказыванием в Instagram. Красавица заявила, что нашла главное в женской груди.

— В женскои груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется, — написала Жасмин, приложив к посту будоражащую воображение фотографию с глубоким вырезом.

jasminjasmin
В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется...
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Оспорить такое намеренно провокационное высказывание поклонники не смогли. Однако снимок вызвал у пользователей из северокавказского региона неоднозначную реакцию. Многие осудили снимок и поведение дивы. «Вас же собственный сын увидит», — пишут ошарашенные пользователи. «Мусульманка свою красоту всем мужчинам напоказ не выставляет», — вторит другой поклонник.

Несмотря на критику, многие поддержали певицу. Её высказывание назвали «пронзительным» и «мудрым». Женщины посоветовали мужчинам чаще присматриваться к размеру сердца и засыпали красавицу комплиментами, отмечая, что дива блестяще подчеркивает свою утонченную восточную красоту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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