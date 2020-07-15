«В женскои груди важен лишь размер»: певица Жасмин сделала скандальное заявление

Обладательница 9 премий «Золотой грамофон», дагестанская певица Жасмин огорошила фанатов хлестким высказыванием в Instagram. Красавица заявила, что нашла главное в женской груди.

— В женскои груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется, — написала Жасмин, приложив к посту будоражащую воображение фотографию с глубоким вырезом.

jasmin В женской груди важен лишь размер. Размер того, что под ней бьется...

Оспорить такое намеренно провокационное высказывание поклонники не смогли. Однако снимок вызвал у пользователей из северокавказского региона неоднозначную реакцию. Многие осудили снимок и поведение дивы. «Вас же собственный сын увидит», — пишут ошарашенные пользователи. «Мусульманка свою красоту всем мужчинам напоказ не выставляет», — вторит другой поклонник.

Несмотря на критику, многие поддержали певицу. Её высказывание назвали «пронзительным» и «мудрым». Женщины посоветовали мужчинам чаще присматриваться к размеру сердца и засыпали красавицу комплиментами, отмечая, что дива блестяще подчеркивает свою утонченную восточную красоту.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Готова стать второй женой»: Сати Казанова рассказала о тайном романе с миллиардером

«Сказочно богат и сказочно щедр» — певица Сати Казанова рассказала о своем романе с известным миллиардером. Даже то, что магнат женат не остановило звезду — любовь оказалась сильнее. Она готова была пойти на мусульманский брак и стать второй женой, но мужчина отказался пользоваться ситуацией (подробности).

КСТАТИ

«А надо ли соблюдать приличия?»: Сати Казанова показала откровенное фото без белья

Телеведущая, модель и певица Сати Казанова восхитила поклонников своим свободомыслием и новым пикантным снимком. 37-летняя манекенщица предстала перед фанатами с грудью, едва прикрытой прозрачной тканью, и без нижнего белья. Снимок она дополнила своими размышлениями на тему этики (подробности).