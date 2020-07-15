«Он не уйдет»: вирусолог рассказал, почему COVID-19 с нами надолго

На Ставрополье стабильно за день на COVID-19 проверяют больше 3 тысяч жителей и ежедневно в среднем у 90 человек он подтверждается. Картина не меняется с мая. Люди, кажется, свыклись с мыслью, что это «норма». Страх заразиться едва читается в поведении — масок не носят, дистанцию не соблюдают. Есть ощущение, что до пандемии улицы не были такими «живыми», как сегодня. В вечер пятницы и в выходные вам повезет, если найдете место в хорошем кафе. Только заступаешь на веранду, спрашивают: «Бронировали столик?». Вот так 24 июня в Ставрополе запускался гигантский свето-музыкальный фонтан на Владимирской площади. Яблоку негде упасть:

Запуск фонтана в Ставрополе. Начало сезона.Видео: 26stav

Та же история в городах Кавказских Минеральных вод, где маски просят надеть только на время подъема на канатке на гору Машук. Правда, туристов из других регионов маловато. Пятитысячную купюру негде разменять — у местных торгашей практически нет выручки.

Нацпроект для туристической отрасли: поможет ли он Кавминводам? 00:00 00:00

- Туристов нет — денег нет, - вздыхает продавец мороженного на Курортном бульваре Кисловодска. - Вам никто сдачи не даст.

По данным ставропольского Роспотребнадзора, 19 июня в крае зарегистрировали максимальное за все время число заразившихся за сутки — диагноз подтвердился сразу у 137 человек. Примечательно, что за день до этого губернатор Владимир Владимиров заявил о готовности края к переходу с 1 сразу на 3 этап снятия ограничений по COVID-19. Но пока регион так и остается на 1 этапе, введенном еще 10 июня.

«КП-Северный Кавказ» спросила у эксперта, когда же зараза уйдет со Ставрополья и о чем говорит стабильный прирост инфицированных. Вирусолог сказал: «Он не уйдет».

И дал неутешительный, но вместе с тем оптимистичный прогноз:

Когда со Ставрополья уйдет коронавирус рассказал директор Института вирусологии РАМН Дмитрий Львов 00:00 00:00

- Я не вижу никаких причин, чтобы коронавирус покинул человеческую популяцию. К нему надо привыкнуть, с ним надо подружиться. И он будет циркулировать на протяжении многих лет, как другие 8 респираторных вирусов. Люди обязательно будут болеть, заразившись и этим коронавирусом, и тремя вирусами гриппа. Всем будут заражаться, но счастливо жить. Это не чума, не холера, оспа или птичий грипп, который, кстати, может появиться — вот тогда будет катастрофа. А с коронавирусом можно жить и дальше, - считает Дмитрий Львов, директор Института вирусологии РАМН.

На 15 июля в Ставропольском крае 6394 (+91 за сутки) случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 4159 (+52 за сутки) уже закончились выздоровлением. В стационарах остаются всего 590 пациентов. Тяжело болезнь протекает у 67 — 24 человека на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 309. Скончались за все время 123 человека. Сняты с медицинского наблюдения — почти 41 тысяча жителей.

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- В медучреждениях инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, свободны на 79%. На 75% свободны реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, - отмечают в Минздраве Ставропольского края.