Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 июля 2020: второй этап снятия режима

Коронавирус в КЧР, последние новости на 16 июля 2020: рассказываем, как обстоят дела в республике с борьбой с COVID-19. Свежие данные - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сводке федерального оперативного штаба на утро 16 июля, в регионе зафиксировали 4109 зараженных. За сутки коронавирус обнаружили у 25 пациентов. Врачи вылечили 2590 больных. 19 человек, к несчастью, умерли.

Больше всего заболевших, по информации на 16 июля, обнаружили в Черкесске - 1772 местных жителя. Следом Хабезский (452 жителя), Малокарачаевский (288), Зеленчукский (294), Абазинский (218), Усть-Джегутинский (211), Карачаевский (183) районы. В других территориях менее 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1588 человек. На данный момент регион на втором этапе снятия ограничительных мер. Жителям разрешили заниматься спортом на площадках, но между людьми должна соблюдаться социальную дистанцию. Магазины, размещенные в больших помещениях, открыли.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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