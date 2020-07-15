В КЧР украли старинное приданое невесты. Хозяйка разъяснила, чем важны эти реликвии царских времен
Надежда Хакунова чуть не осталась без старинного приданого. Сокровище семьи крали постепенно. Причем это делали люди, которые друг друга ранее не знали. Пресс-служба МВД по республике раскрыла подробности дела.
В отдел полиции "Зеленчукский" Карачаево-Черкесии обратилась 57-летняя женщина. Из ее дома в селе Уруп пропал сундук с иконами. Ценности она и ее семья оберегали как реликвию. Хранили имущество вдали от глаз и даже не заметили, как оно пропало. Если бы полиция промедлила, вернуть имущество было бы невозможно.
Иконы. Если их вовремя не нашли, они пропали бы навсегда. Фото: МВД по КЧР
Правда, полицейским удалось быстро вычислить воришек. Ими оказались два человека, которые не знали друг друга и в сговоре не работали. Первый - сосед женщины. 32-летний мужчина забрал сундук. Второй жил в Ставропольском крае. Мужчину через день взяли с иконами в руках.
Украденный сундук. Его вынесли, пока хозяйки не было дома. Фото: МВД по КЧР
- Как выяснилось, преступники воспользовались тем, что потерпевшая не постоянно проживала в доме, где хранила семейные реликвии. Похищенные предметы изъяты, и после соблюдения всех процессуальных действий, будут возвращены законной владелице, - сказано в сообщении МВД.
Но чем так важно украденное имущество? Разъясняет владелица Надежда.
- Наш прадед служил в царской армии. В Санкт-Петербурге он заказал трем дочерям иконы и по сундуку. Все это - их приданое. Моя прабабушка получила это от своего отца. Так реликвии хранятся в нашей семье годами. От бабушки к дяде, от дяди - ко мне. Это семейная реликвия.
Надежда Хакунова - о реликвиях царских времен.Видео: МВД по КЧР
ИСТОЧНИК KP.RU