2020-07-15T18:05:48+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 июля 2020: в крае растет число умерших пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 16 июля 2020 года
Ася АСРЯН@asya1693
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Более 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеваний. Почти 85 тысяч человекБолее 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеваний. Почти 85 тысяч человекФото: Архив "КП"
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 16 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 16 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6394 случаев заражения (за сутки +91 новых случаев). В том числе 4159 выздоровление (+52) и 123 летальных исходов (+3).

Из хороших новостей: на Ставрополье с начала года снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Владимир Колесников.

Кстати, на Ставрополье до объявления пандемии коронавируса прошли диспансеризацию более 130 тысяч человек.

Более 24 тысяч человек признали здоровыми. Около 21 тысячи ставропольчан имеют факторы риска заболеваний. Почти 85 тысяч человек.

Имеют хронические неинфекционные заболевания.

Всех, чье здоровье требует внимания со стороны медиков, берут на диспансерный учёт.

Сейчас на Ставрополье действует первый этап снятия ограничений, край готовится ко второму этапу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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