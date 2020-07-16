Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 16 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 16 июля: сообщаем актуальные данные по COVID-19 в каждой территории региона.

1. Ставрополь - 874 случая, 594 выздоровевших, 25 смертей.

2. Пятигорск - 589 случаев, 392 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).

3. Кисловодск - 431 случай, 161 выздоровевший, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Нефтекумский район - 323 случая, 165 выздоровевших, 10 смертей.

5. Кочубеевский район - 315 случаев, 278 выздоровевших, семь смертей.

6. Георгиевский район - 316 случаев, 206 выздоровевших, шесть смертей.

7. Невинномысск - 285 случаев, 222 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 265 случаев, 116 выздоровевших, три смерти.

9. Минераловодский район - 259 случаев, 145 выздоровевших, девять смертей.

10. Ессентуки - 263 случая, 217 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 256 случаев, 171 выздоровевший, одна смерть.

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12. Буденновский район - 219 случаев, 162 выздоровевших, четыре смерти.

13. Шпаковский район - 199 случаев, 99 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 173 случая, 126 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 160 случаев, 140 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 134 случая, 82 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 133 случая, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 138 случаев, 94 выздоровевших, смертей нет.

19. Ипатовский район - 138 случаев, 71 выздоровевший, одна смерть.

20. Кировский район - 109 случаев, 93 выздоровевших, две смерти.

21. Железноводск - 114 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Новоселицкий район - 106 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.

23. Изобильненский район - 112 случаев, 23 выздоровевших, одна смерть.

24. Туркменский район - 102 случая, 51 выздоровевший, две смерть.

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25. Петровский район - 101 случай, 73 выздоровевший, три смерти.

26. Труновский район - 70 случаев, 50 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 57 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Новоалександровский район - 46 случаев, 30 выздоровевших, две смерти.

29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, две смерти.

30. Грачевский район - 42 случая, 35 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 34 случая, 26 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 24 случая, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 16 июля, в крае за все время выявили 6394 (+91) случаев заражения COVID-19. 4159 (+52) пациентов выписали, а 123 (+3) инфицированных, к несчастью, скончались.

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