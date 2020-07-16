Отжимания чиновников, секс в кустах: последние новости Северного Кавказа

СЕКС В КУСТАХ

В Ставрополе пенсионерка отхлестала пьяную парочку доской. Молодые люди, укрывшись за кустами, пытались заняться сексом. Это не понравилось жительнице дома, решившей заняться воспитанием молодых людей с помощью тяжелого предмета.

Полная история и видео - по ссылке.

РЕВНОСТЬ ДО КОМЫ

В Кабардино-Балкарии ревнивый муж забил жену до комы. Начал он на улице, продолжил дома. "Скорая" забирала девушку полуживой. Свекровь пыталась скрыть факт избиения, уверяя, что девушку госпитализировали с инсультом. Спустя неделю 28-летняя мать двух детей, отдавшая подозреваемому десять лет жизни, умерла.

Подробности уголовного дела и видео - эксклюзив kp.ru

ДАГЕСТАНЦЫ ПРОТИВ ТУРИСТОВ

Муфтият Дагестана сообщил, что местные жители жалуются им на отдыхающих. Те неправильно ведут себя и неподобающе одеваются. Председатель муфтията Шамиль Алиханов попросил "чтить традиции места пребывания". Но в чем проблема и как надо - не говорится.

Подробно - в материале "КП - Северный Кавказ".

ЭКЗАМЕН НА ЧИНОВНИКА В ЧЕЧНЕ

Рамзан Кадыров проверил своих подчиненных на стойкость. Глава Чечни заставил местных чиновников отжиматься на дороге. Видео опубликовали в социальных сетях, сопроводив веселой музыкой.

Кто прошел экзамен - узнаете в статье

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