2020-07-16T11:19:34+03:00
Общество

Отжимания чиновников, секс в кустах: последние новости Северного Кавказа

«КП» рассказывает, что вызвало самый большой интерес аудитории
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

СЕКС В КУСТАХ

В Ставрополе пенсионерка отхлестала пьяную парочку доской. Молодые люди, укрывшись за кустами, пытались заняться сексом. Это не понравилось жительнице дома, решившей заняться воспитанием молодых людей с помощью тяжелого предмета.

Полная история и видео - по ссылке.

РЕВНОСТЬ ДО КОМЫ

В Кабардино-Балкарии ревнивый муж забил жену до комы. Начал он на улице, продолжил дома. "Скорая" забирала девушку полуживой. Свекровь пыталась скрыть факт избиения, уверяя, что девушку госпитализировали с инсультом. Спустя неделю 28-летняя мать двух детей, отдавшая подозреваемому десять лет жизни, умерла.

Подробности уголовного дела и видео - эксклюзив kp.ru

ДАГЕСТАНЦЫ ПРОТИВ ТУРИСТОВ

Муфтият Дагестана сообщил, что местные жители жалуются им на отдыхающих. Те неправильно ведут себя и неподобающе одеваются. Председатель муфтията Шамиль Алиханов попросил "чтить традиции места пребывания". Но в чем проблема и как надо - не говорится.

Подробно - в материале "КП - Северный Кавказ".

ЭКЗАМЕН НА ЧИНОВНИКА В ЧЕЧНЕ

Рамзан Кадыров проверил своих подчиненных на стойкость. Глава Чечни заставил местных чиновников отжиматься на дороге. Видео опубликовали в социальных сетях, сопроводив веселой музыкой.

Кто прошел экзамен - узнаете в статье

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО

«Избивал, требовал денег, заставлял извиняться»: кто такой чеченец Зелимхан, державший в страхе российских блогеров

После громкого скандала с нападением на Святослава Коваленко его заставили извиниться в Чечне [фото, видео]

«Так худела Пугачева»: Андрей Разин раскрыл секрет диеты, с помощью которой сбросил 46 кг

В выборе пищи ограничивать себя не придется [подробности]

Из мусорного бака — в любящую семью: выброшенная на помойку овчарка нашла дом

Собаку завернули в простынь и бросили в контейнер во дворе Ессентуков [фото, видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье открылся первый бювет с минеральной водой
Кисловодск вышел на первое место по числу "активных" больных COVID-19
На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел
На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей
Полиция Ставрополья прокомментировала дело против начальника ОБЭП
В Ставрополе зацвел реликтовый ореховый лотос
На Ставрополье прогнозируются сильный дождь, гроза, шквалистый ветер
На Ставрополье начальник ОБЭП вымогал 2 миллиона рублей
В Ингушетии боевика из банды Доку Умарова будут судить за нападения на полицейских
В Ставрополе построят ещё один детский сад
На Ставрополье 10-летний мальчик перевернулся на скутере
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 102 человека
На Ставрополье Сергей Гультяев возглавил главное управление Минюста
В результате диверсии в Сирии пострадали военные из Ингушетии
Врачи Пятигорска спасли пациента от инвалидности
В Дагестане росгвардеец спас беременную женщину от хулигана с битой
В суд передали уголовное дело против экс-главы УФСИН Северной Осетии
Госдума ввела новый день воинской славы в честь разгрома фашистов в битве за Кавказ
Ставропольские бизнесмены оформили более 40 заявок на выдачу льготных микрозаймов
Стали известны подробности гибели двух детей в Чечне
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 123
«Бросился на беременную с битой»: прохожий спас молодую мать от избиения
В Ставрополе рассказали о снижении смертности от болезней сердца и сосудов
Появилось видео страшного ДТП в Ставрополе с 7 пострадавшими