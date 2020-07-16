2020-07-16T11:28:45+03:00
Общество

Юные ставропольцы могут сочинить финансовую сказку

В крае объявлен старт конкурса семейных творческих работ
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Дети с интересом изучают финансовую грамотность.Дети с интересом изучают финансовую грамотность.Фото: Олег УКЛАДОВ
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К участию в конкурсе "Финансовая сказка" приглашаются юные жители края в возрасте от 5 до 18 лет. Организаторами выступают министерство финансов региона и Северо-Кавказский федеральный университет.

Претенденты на победу должны представить свои заявки в период до 5 октября 2020 года. На конкурс принимаются прозаические и стихотворные произведения, написанные детьми в жанре сказки на финансовую тематику.

Оценивать работы участников жюри будет по таким критериям, как оригинальность, креативность и новаторский подход. Условиями конкурса предусмотрены три возрастные категории: 5 - 8, 9 - 14 и 15 - 18 лет.

Авторы лучших работ в этих группах получат ценные подарки, памятные сувениры и дипломы. А победителям в старшей категории участников дополнительно вручат сертификат на обучение в V Зимней бизнес-школе «Цифровая экономика, менеджмент и финансы: развитие профессиональных навыков современного менеджера» (февраль/март 2021 г.) на базе Северо-Кавказского федерального университета с участием партнеров из Университета Тренто (Италия), Университета Лиссабона (Португалия), Пражской бизнес-школы (Чехия), а также организаций и учреждений Москвы и Ставропольского края.

Добавим, что годом ранее аналогичный конкурс оказался довольно популярным в крае. Поступило несколько десятков работ - сказки в прозе и стихах, сочинённые ставропольскими семьями, были посвящены различным аспектам финансовой грамотности, в том числе умению распознать мошенников и признаки финансовых пирамид, знанию прав потребителей услуг и банковских продуктов.

Конкурсанты придумали множество сказочных персонажей: Копеечку, жителей Доверяйлово и Проверяйлово, Биржевую муху, братьев Косаря, Четвертака и Пятака с родителями Сотней и Полтинником и др. Продолжением этого творческого состязания сначала стал проведённый в 2019 году конкурс иллюстраций к сказкам.

А впоследствии все лучшие работы вошли в отдельный сборник. Форму заявки и подробные условия участия в новом конкурсе можно найти здесь.

НАША СПРАВКА

Конкурс семейных творческих работ «Финансовая сказка» проводится в рамках краевой программы по повышению уровня финансовой грамотности населения Ставропольского края и развития финансового образования в Ставропольском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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