Как распознать заказчика-мошенника в интернете

Спрос на дистанционную работу лишь растет - все больше людей рассматривают интернет как площадку если не для постоянной, то для дополнительной занятости. Возможность найти тот или иной заработок, не покидая дома, сейчас есть практически у каждого желающего. Однако начинающим всегда необходимо помнить не только об этом.

Специалисты регионального центра финансовой грамотности Ставрополья напоминают, что множится и «армия» тех, кто зарабатывает на обмане новичков-фрилансеров, пользуется их растерянностью и незнанием реалий. Неопытным бывает сложно понять, что является нормальным, а что нет. Например, когда до постоянного сотрудничества предлагают выполнить тестовое задание, - это в порядке вещей. При этом некоторых соискателей совсем не смущает, если просят внести залог на специальный сайт - якобы чтобы работодатель подстраховался.

Предлагаем прочитать о наиболее частых случаях обмана - подобные схемы на себе лучше не пробовать, какими бы красивыми фразами и внушительными суммам вас не пытались заманить.

Итак, только мошенники могут рассказывать о необходимости предоплаты на случай срыва сроков исполнения заказа. Вас могут попросить сделать что-то типа денежного резерва на сервисе безопасных сделок. Мол, туда вам нужно внести залог - например, 10 процентов от суммы итоговой оплаты за ваш труд, а заказчик вроде бы поместит туда всю сумму целиком. «Легенда» заключается в том, что после сдачи работы вам как исполнителю вместе с заработком якобы вернется и ваш собственный резерв.

Однако запомните: это уловки. В действительности подобные сервисы есть, но они работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с заказчиками - сделки проходят только через личные кабинеты работодателей. Потому «замораживаются» лишь средства заказчика - как только соискатель выполнил и сдал работу, ему переводятся зарезервированные деньги.

Мошенники также любят бравировать минимальными требованиями, под которые подойдет практически любой человек. Один момент: чтобы вникнуть в суть проекта, нужно прослушать небольшой онлайн-курс, а после него пройти тестирование. И выясняется, что обучение является платным, пусть даже сумма кажется символической. Как правило, если потенциальный исполнитель соглашается, оплачивает обучение, проходит курс, а потом сдает экзамен, то результат оказывается неудовлетворительным. Второго шанса заказчик, естественно, не дает, и контакт прерывается.

Могут встречаться и вполне солидные предложения, где заказчик, напротив, подчеркивает официальное оформление сотрудничества и даже настаивает на оперативном переводе аванса. Но для этого от вас требуется отправить сканы страниц паспорта и, например, данные идентификации электронного кошелька, куда якобы заказчику наиболее удобно переводить деньги.

В итоге это значит, что посторонние попросту получат доступ к вашим электронным средствам для расчетов, а наличие паспортных данных лишь расширяет их возможности. Обязательно насторожить вас (а то и отпугнуть!) на старте сотрудничества должны фразы заказчика из разряда «будет оплата, если понравится». В итоге не платят, потому что якобы остались недовольны, но вашу работу тем не менее используют - например, публикуют посты в соцсетях или размещают ваши переводы на сайтах. При этом вас отправляют в так называемый бан, на письма и сообщения не отвечают.

На самом деле честный и заинтересованный в выполнении работы заказчик понимает: если что-то не понравится, всегда можно внести правки и так - до момента, пока стороны не придут к согласию. Вообще тестовые задания - это нормальная история, особенно если речь идет о сотрудничестве с серьезной компанией или у вас скромное портфолио.

Но помните, что тестовое задание в принципе не может быть объемным и разным для всех. Если, к примеру, вы откликнулись на вакансию в Сети вдвоем с коллегой и получили разные задания - это тревожный звоночек, скорее всего, вас хотят использовать как бесплатную рабочую силу для выполнения разных частей проекта.

Аналогично готовьтесь к резкому «исчезновению» заказчика и в том случае, если получаете сразу масштабную работу, на выполнение которой требуется достаточно времени и усилий. Потому если вдруг появляется серьезный заказ, обязательно берите предоплату - хотя бы половину или треть от оговоренной суммы - и, в свою очередь, отдавайте работу поэтапно.

Идеально, если получится работать по официальному договору. По крайней мере, когда речь идет о крупных проектах и суммах или постоянной работе, где предлагают помесячную оплату. Только так можно по-настоящему защитить себя.

ВАЖНО!

Перед тем, как взяться за работу, не отказывайтесь от неспешного изучения профиля заказчика в соцсетях, отзывов или его сайта, настойчиво советуют специалисты в региональном центре финансовой грамотности Ставрополья.

Так, имя и аватарка мошенников могут совпадать с реальными, а вот адрес электронной почты или другие контакты могут отличаться, но настолько незначительно, что лучше сверить каждый символ. Иногда вычислить мошенника помогает даже беглый поиск в сети. И вообще любое сомнение в заказчике - уже достаточная причина для отказа от сотрудничества.

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