2020-07-16T14:55:39+03:00
Экономика

Дагестанский сенатор-миллиардер вернулся в топ мирового списка Forbes

Сулейман Керимов вошел в десятку богатейших людей России
Варвара АНТОНОВА
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Сулейман КеримовСулейман КеримовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сенатор от Дагестана в Совете Федерации Сулейман Керимов вошел в список американского Forbes. Чиновник и бизнесмен поднялся в мировом рейтинге и стал одним из богатейших россиян. С состоянием в 18,7 миллиарда долларов мужчина занял 66 место в мировом рейтинге и седьмое - в российском.

Согласно данным издания, причиной улучшения позиций миллиардера стал рост цен на золото. Семья Керимовых владеет 78,8% акций производителя благородного металла "Полюс", которые выросли на 3% - теперь бумаги стоят около 13 тысяч рублей за штуку.

Во время пандемии сенатор активно помогал своим сородичам. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Во время пандемии сенатор активно помогал своим сородичам. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Среди других россиян, которые есть в списке:

1. Владимир Потанин (49 место - 22,9 миллиарда долларов);

2. Леонид Михельсон (52 место - 22,3 млрд);

3. Владимир Лисин (56 место - 21,4 млрд);

4. Вагит Алекперов — (62 место - 19,6 млрд);

5. Геннадий Тимченко — (64 место - 19,2 млрд);

6. Алексей Мордашов — (65 место - 19,1 млрд);

7. Сулейман Керимов — (66 место - 18,7 млрд);

8. Алишер Усманов — (101 место - 15,4 млрд);

9. Михаил Фридман — (107 место - 15 млрд);

10. Андрей Мельниченко — (114 место - 14,6 млрд).

Самыми богатыми в мире бизнесменами стали владелец "Amazon" Джефф Безос (178 миллиардов), основатель Microsoft Билл Гейтс (112,3 миллиарда) и Бернар Арно (112,1 миллиарда).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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