Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 июля 2020: масочный режим еще есть
Коронавирус в КЧР, последние новости на 17 июля 2020: что происходит в республике с COVID-19 - рассказываем в материале "КП - Северный Кавказ".
Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети
Согласно информации федерального оперативного штаба на утро 17 июля, в регионе зарегистрировали 4134 зараженных. За день коронавирус нашли у 25 пациентов. Врачи спасли 2590 больных. 19 человек, к несчастью, скончались.
Больше всего зараженных, по сводке на 17 июля, в Черкесске - 1811 местных жителей. Далее следуют Хабезский (452 жителя), Малокарачаевский (290), Зеленчукский (301), Абазинский (218), Усть-Джегутинский (211), Карачаевский (183) районы. В остальных районах меньше 150 зараженных.
"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1844 человека. В регионе идет второй этап снятия режима самоизоляции. Масочный режим действует в общественных местах и транспорте.
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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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