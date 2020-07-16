Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Ставрополе: какого числа пройдёт и почему переносят

Перенос акции «Бессмертный полк» 2020 в Ставрополе: шествие не состоится 26 июля. Когда проводить мероприятие - еще не определились. Будут смотреть на эпидемиологическую обстановку в стране, приводит слова пресс-секретаря общественного движения "Бессмертный полк России" Ольги Байбуловой "Комсомольская правда".

- Шествие 26 июля точно не состоится. Когда оно пройдет, будем смотреть по эпидемиологической обстановке, - сказала Байбулова.

Сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой выступил с предложением перенести "Бессмертный полк" 2020 в Ставрополе и других городах России на 9 мая 2021 года.

- Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы, - считает мужчина.

Отметим, что ранее о переносе акции «Бессмертный полк» 2020 в Ставрополе и других городах России говорил помощник президента России Владимир Мединский. При принятии решения учтут эпидситуацию в стране, резюмировал он.