Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 17 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 17 июля: сколько больных в каждой территории Ставрополья, как выздоровевших, "активных" пациентов и умерших. Все данные - в материале "КП - Северный Кавказ".

Данные на 16 июля. Информация обновляется.

Число "активных" пациентов в каждом районе Ставрополья. Данные на утро 16 июля. Источник информации: РоспотребнадзорФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 894 случая, 612 выздоровевших, 26 смертей.

2. Пятигорск - 589 случаев, 392 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).

3. Кисловодск - 434 случай, 163 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Нефтекумский район - 325 случаев, 177 выздоровевших, 10 смертей.

5. Кочубеевский район - 315 случаев, 278 выздоровевших, семь смертей.

6. Георгиевский район - 322 случая, 229 выздоровевших, шесть смертей.

7. Невинномысск - 285 случаев, 223 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 266 случаев, 120 выздоровевших, три смерти.

9. Минераловодский район - 267 случаев, 145 выздоровевших, девять смертей.

10. Ессентуки - 263 случая, 218 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 256 случаев, 181 выздоровевший, одна смерть.

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12. Буденновский район - 221 случай, 164 выздоровевших, четыре смерти.

13. Шпаковский район - 203 случая, 100 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 175 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 163 случая, 140 выздоровевших, смертей нет.

16. Степновский район - 139 случаев, 82 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 135 случаев, 39 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 140 случаев, 95 выздоровевших, смертей нет.

19. Ипатовский район - 141 случай, 71 выздоровевший, одна смерть.

20. Кировский район - 109 случаев, 94 выздоровевших, две смерти.

21. Железноводск - 114 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Новоселицкий район - 107 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.

23. Изобильненский район - 117 случаев, 23 выздоровевших, одна смерть.

24. Туркменский район - 108 случаев, 52 выздоровевших, две смерть.

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25. Петровский район - 103 случая, 73 выздоровевший, три смерти.

26. Труновский район - 73 случая, 50 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 57 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Новоалександровский район - 47 случаев, 31 выздоровевший, две смерти.

29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, две смерти.

30. Грачевский район - 49 случаев, 35 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 40 случаев, 27 выздоровевших, смертей нет.

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32. Красногвардейский район - 24 случая, 17 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 17 июля, в крае зарегистрировали 6496 (+102) случаев заражения коронавирусом. 4257 (+98) пациентов выздоровели и вернулись к обычной жизни, а 124 (+1) инфицированных, к большому сожалению, умерли.

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