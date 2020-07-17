Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 июля 2020: в крае растет число умерших пациентов
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 17 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 16 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6496 случаев заражения (за сутки +102 новых случаев). В том числе 4257 выздоровление (+98) и 124 летальных исходов (+1).
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье стабильно за день на COVID-19 проверяют больше 3 тысяч жителей и ежедневно в среднем у 90 человек он подтверждается.
Картина не меняется с мая. Люди, кажется, свыклись с мыслью, что это «норма». Страх заразиться едва читается в поведении — масок не носят, дистанцию не соблюдают.
Тем временем, Кисловодск официально стал город с наибольшим числом «активных» больных. В городе-курорте сейчас лечат 271 пациента, а в Ставрополе - 256. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Ставропольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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