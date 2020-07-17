2020-07-17T11:58:25+03:00
Общество

Суд наказал журналиста за фейк про «утилизацию ненужных людей» с помощью COVID-19

В марте Госдума ужесточила ответственность за распространение недостоверной информации о коронавирусе
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
Поделиться:
Фото: личная страница Алана Мамиева в соцсетиФото: личная страница Алана Мамиева в соцсети
Изменить размер текста:

В Промышленном суде Владикавказа рассмотрели дело в отношении осетинского блогера и журналиста Алана Мамиева. В апреле на общественника завели первое на Северном Кавказе дело за распространение фейков о коронавирусе.

Мамиев назвал заразу «проектом по утилизации лишних людей» и наговорил многое о переустройстве мира с помощью COVID-19. Силовики расценили сказанное, как «злоупотребление свободой массовой информации». Автору вынесли «определение о проведении административного расследования».

Из-за карантина судебное разбирательство затянулось. Как рассказали в пресс-службе районного суда, итоговое заседание прошло накануне. Мамиева оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам блогер собирается оспаривать решение:

- Все наши с адвокатом доводы, мнения экспертов, чиновников и врачей о том, что COVID-19 не является вирусом естественного происхождения, во внимание приняты не были, - написал он в соцсетях. - Будем подавать апелляцию.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

«Начался проект по утилизации лишних людей»: за фейковую новость о коронавирусе завели дело на журналиста

31 марта в Госдуме ужесточили наказание за распространение недостоверной информации по COVID-19 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье туристы смогут прогуляться по «Аллее любви»
Производил наркотики и подставлял невиновных: дагестанский полицейский попал под статью
Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия режима самоизоляции
На Ставрополье возрождают уникальную породу овец
Жители и гости Ставрополья могут отдохнуть в оздоровительном центре «Кавказ»
В Ставрополе 18 и 19 июля пройдут ярмарки выходного дня
На Ставрополье директор магазина розничной сети ответит за коммерческий подкуп
В Ставрополе строят футбольную и баскетбольную площадки
Ставропольские рыбные консервы пользуются спросом за границей
«Пьяная в хлам»: нетрезвую ставропольчанку с ребенком в машине поймали автоинспекторы
В Ставрополе ночью загорелся склад мебельного цеха
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболело 129 человек
Ставропольским медикам купят путевки в санатории на 50 млн рублей
"Звезды как на коньяке": пляжи Дагестана поделят "по престижности"
На Ставрополье более двух тысяч парней отправились на службу в весенний призыв
Суд начал рассматривать дело об издевательствах над Аишей Ажиговой
Ставропольское озеро украсят кувшинки
Житель Ставрополья подозревается в реабилитации нацизма
На Ставрополье детские поликлиники получили 19 современных УЗИ-аппаратов
До чего техника дошла: интеллектуальный тепловизор проследит за состоянием здоровья людей
В Дагестане следователь закрывал глаза на преступления за мзду
На Ставрополье приняли новый закон об уполномоченном по правам человека
В Ставрополе горожане смогут познакомиться с искусством в режиме дополнительной реальности
На Ставрополье правоохранители отстранили от управления пять тысяч водителей
На Ставрополье открылся первый бювет с минеральной водой
Кисловодск вышел на первое место по числу "активных" больных COVID-19
На Ставрополье более 1 млрд рублей направят на развитие сел
На Ставрополье началась третья неделя спортивных челенджей