Суд наказал журналиста за фейк про «утилизацию ненужных людей» с помощью COVID-19

В Промышленном суде Владикавказа рассмотрели дело в отношении осетинского блогера и журналиста Алана Мамиева. В апреле на общественника завели первое на Северном Кавказе дело за распространение фейков о коронавирусе.

Мамиев назвал заразу «проектом по утилизации лишних людей» и наговорил многое о переустройстве мира с помощью COVID-19. Силовики расценили сказанное, как «злоупотребление свободой массовой информации». Автору вынесли «определение о проведении административного расследования».

Из-за карантина судебное разбирательство затянулось. Как рассказали в пресс-службе районного суда, итоговое заседание прошло накануне. Мамиева оштрафовали на 30 тысяч рублей. Сам блогер собирается оспаривать решение:

- Все наши с адвокатом доводы, мнения экспертов, чиновников и врачей о том, что COVID-19 не является вирусом естественного происхождения, во внимание приняты не были, - написал он в соцсетях. - Будем подавать апелляцию.

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