В Ставропольском филиале презентовали монографию «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления»

В Ставропольском филиале РАНХиГСсостоялась презентация коллективной монографии «Актуальные проблемы государственного и муниципального управления», рекомендованной УМО РАЕ в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Экономика».

В монографии приводится современный научно-практический опыт управления в сфере государственного и муниципального управления, рассматриваются отдельные вопросы регулирования деятельности организаций высшего образования и коммерческих организаций при формировании интеллектуального капитала, рассмотрена организация межуровневого взаимодействия в органах власти, изучены методические аспекты анализа нормативных правовых актов на потенциальную коррупциогенность и правовые основы формирования и развития государственной семейной политики в регионе.

– Монография рассчитана на широкий круг специалистов-управленцев, исследующих проблемы государственного и муниципального управления.Ее актуальность становится все более острой в связи с активизацией нормотворческой деятельности в сфере государственного и муниципального управления, стратегического планирования, мониторинга и контроля. Все в большей степени ученые нуждаются в современном доктринальном осмыслении этого процесса, а государственные и муниципальные служащие – в рекомендациях по использованию потенциала современных информационно-коммуникационных технологий в практической деятельности, – отметила профессор кафедры государственного, муниципального управления и менеджмента Шаталова Ольга.