"Не буду стареть": На Кавказе сиделка ответит за избиение долгожительницы топором

Следствие в Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело по факту покушения на долгожительницу. Местную жительницу подозревают в нарушении двух статей УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по КЧР.

Инцидент произошел утром 14 июля в доме бабули в станице Зеленчукская. Женщины поссорились по бытовому вопросу. В разгар конфликта 68-летняя сиделка дважды ударила потерпевшую обухом топора по голове. Чтобы скрыть преступление, она инсценировала нападение неизвестными: разбросала вещи, выбила оконное стекло.

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Когда подозреваемая уходила, 91-летняя женщина умирала на полу. Спасли жертву только соседи, которые оказали ей первую помощь. Долгожительницу госпитализировали в районную больницу.

Сиделку задержали через пару часов. В ходе осмотра дома полицейские нашли отпечатки пальцев подозреваемой.

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство 91-летней жительницы станицы Зеленчукская, - сказано в сообщении Следственного комитета по КЧР.

Следствие назначило ряд экспертиз, изъяло предполагаемое орудие преступления. Сотрудники правоохранительных органов допрашивают соседей.

Инцидент потряс жителей Карачаево-Черкесии. Пользователи сети писали: "Как вообще у неё рука не отсохла в момент этих ударов? Не буду стареть".