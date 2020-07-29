Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 июля 2020: 70% больных здоровы

Коронавирус в КЧР, последние новости на 29 июля 2020: рассказываем свежие данные, которые дают ведомства и надзорные органы республики. Количество заболевших, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП - Северный Кавказ".

По данным федерального оперативного штаба на утро 29 июля, в регионе выявили 4415 инфицированных. За сутки коронавирус обнаружили еще у 18 пациентов. Врачи спасли 3079 больных. 21 человек, к несчастью, умерли.

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Больше всего зараженных, по последней информации на 26 июля, в Черкесске - 1866 местных жителей. Следом Хабезский (471 жителя), Зеленчукский (338), Малокарачаевский (325), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (222) и Карачаевский (203) районы. В остальных территориях было менее 200 заболевших.

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В Карачаево-Черкесской Республике идет третий этап снятия ограничительных мер. Что можно, а что пока нельзя делать - можно узнать в материале по ссылке.

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