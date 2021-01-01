В Ставрополе в новогоднюю ночь сеть взорвали ролики, где мужчина в костюме Дед Мороза раздает сладкие подарки горожанам за отжимания.Так, в парке Победы сказочный герой слушал новогодние стихи из уст маленьких ставропольцев, раздавал им бесплатные подарки, шутил с их родителями, которые в свою очередь, демонстрировали спортивные успехи на центральной аллее.За покупной бородой прятался 34-летний инженер, спортсмен Георгий Мудрецов:- Традиция такая у меня: каждый Новый год встречаю с родными, а потом наряжаюсь в костюм и иду в парк слушать горожан, смеяться с ними и радовать детей. В прошлом году я был в костюме «Бессмертного Джо», в этом - в костюме российского Дед Мороза.По словам Георгия, «нужно в любом статусе оставаться человеком и делать людям добро»:- Я верю, что добро обязательно возвращаться. Надо брать от жизни все позитивное. Так приятно было видеть смеющихся детей, которые верят в Дед Мороза и читают мне стихи. Правда, мне не понравлось, что их родители пытались мне в карманы засовывать деньги. Не верят люди, что это не ради денег, а от души. Такие времена, ничего, - делится «Бессмертный Джо по-ставропольски» в беседе с «КП-Северный Кавказ».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Вирус не пройдет»: ставропольский «морж» решил бороться с коронавирусом своим методомЧто пьет «мужчина-айсберг» после тренировки и зачем снимает свое хобби на камеру, поделился с «КП-Северный Кавказ» (подробнее)