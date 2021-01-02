Трагедией и громким скандалом обернулся простой ночной вызов полиции в дагестанском Каспийске. Отца пятерых детей, поднявшего руку на женщину, выстрелом в голову убил полицейский. Умирающий мужчина попал на видео, видео в в одночасье разлетелось по соцсетям. Сейчас резонанс вокруг истории сложно переоценить – расследование инцидента взял на личный контроль начальник ГУ МВД России по СКФО генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.Трагедия произошла 2 января около часа ночи во дворе одного из домов Каспийска. В полицию поступил звонок: некий мужчина напал на женщину. На место немедленно выслали наряд ППС.– Один из прибывших на место сотрудников увидел, что мужчина поднял руку на женщину. И потребовал его немедленно прекратить противоправные действия. Однако нарушитель повел себя агрессивно и направился в сторону полицейского. Полицейский явно переоценил опасность и направил на мужчину табельный пистолет, – рассказали «КП - Северный Кавказ» в следственном управлении СКР по Республике Дагестан.Мужчину такой жест не испугал, а только разъярил. Еще секунда – и грянул выстрел. Точно в голову нарушителя.Дальнейшее попало на видео. Залитый кровью мужчина, крики женщин, паника. Пострадавший скончался на месте, еще до приезда «Скорой». Полицейские задержали коллегу – сейчас он находится под стражей, ждет решения следственных органов.Инцидент вызвал огромный резонанс в соцсетях, где до сих пор всплывают самые разные, абсурдные версии инцидента. Пользователи требуют наказать полицейского и выражают сочувствие семье погибшего – без отца остались пятеро детей.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий». МВД также не осталось в стороне – по распоряжению начальника ГУ МВД России по СКФО генерал-полковника полиции Сергея Бачурина в Каспийск выехала специальная оперативная группа. Она будет помогать в расследовании и контролировать его объективность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Надо перерезать ей горло»: дагестанскую блогершу избили в прямом эфире InstagramБлогершу из Дагестана жестоко избили ногами в прямом эфире Instagram. Ссора двух инстадив началась с религии, перешла на личности и закончилась массовой дракой. Инцидентом уже занимается полиция (подробности).КСТАТИ«На это нельзя смотреть без слез»: в Дагестане ищут живодера, снявшего пытки кота на видеоМВД Республики Дагестан ищет автора видео с жестокими пытками кота. Видеоролик, распространившийся в региональном сегменте соцсетей, вызвал широчайший резонанс (подробности).