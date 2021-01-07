\\"КП\\" составила рейтинг самых громких исков, подданных в Арбитражный суд в 2020 году и связанных со Ставропольем.Иск Минздрава Ставрополья к поставщикам ИВЛВ октябре стало известно, что два поставщика - \\"Концерн \\"Радиоэлектронные технологии\\" и ООО ГК \\"Отечественные приборы\\" - срывают поставку 312 и 19 аппаратов ИВЛ \\"Авента-М\\" соответственно. Минздрав подал два иска в Арбитражный суд, один которых сначала оставили без движения. Владимир Колесников и заместитель генерального директора ФЦП АО «КРЭТ» Максим Моторин договорились о внесудебном урегулировании спора. Ответчика обязали до конца месяца выполнить весь перечень работ. Но этого не произошло.В пресс-службе ведомства сообщили, что \\"КРЭТ\\" поставил не все оборудование. Кроме того, поставщик был обязан подключить каждый аппарат.- Назначить дело к судебному разбирательству на 13 января 2021 года на 11 часов, которое состоится в помещении суда в Ставрополе, - сказано в определении суда.Минздрав хочет взыскать с ответчика аванс, штраф и проценты за пользованием чужими деньгами и разорвать контракт. Сумма иска - более 566 млн рублей.Также 13 января состоится рассмотрение иска к \\"Отечественным приборам\\". Его сумма - 27,5 млн рублей.Егор Крид в СтаврополеЕще в апреле 2018 года ООО \\"Независимое гастрольное агентство\\" и \\"Black Star\\" договорились о концерте Егора Крида в Ставрополе. Организатор - \\"Агентство\\" - обязался заплатить лейблу 1,1 млн рублей и взять на себя расходы по устройству мероприятия (еще 973 тысячи рублей).Концерт был намечен на октябрь 2019 года, но из-за массового убийства в колледже Керчи его перенесли на десять дней. Стороны тут же перезаключили договор, в котором стоимость услуг \\"Black Star\\" уменьшалась на 400 тысяч рублей.После концерта \\"Независимое гастрольное агентство\\" обратилось в суд, чтобы взыскать 973 тысячи рублей с \\"Black Star\\". Согласно претензии общества, услуга была предоставлена не в срок. В августе 2020 года Арбитражный суд Москвы отказал в иске.\\"Black Star\\", несмотря на то, что выиграл суд, 5 октября решил оспорить решение.- В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также на нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права, - сказано в документе.Тем не менее, 9-й апелляционный суд жалобу не удовлетворил.Администрация Пятигорска и закон \\"О недрах\\"Зампрокурора Ставропольского края Александр Гуськов подал иск к мэрии Пятигорска 9 июля 2020 года. В ходе проверки выяснилось, что администрация не приняла муниципальные акты о контроле за использованием полезных ископаемых. Кроме того, мэрия не определила уполномоченные органы. Арбитражный суд Ставрополья отказал прокуратуре в иске.- Суд не вправе обязать и орган местного самоуправления принять или дополнить какой-либо нормативный правовой акт, поскольку это является исключительной компетенцией органа местного самоуправления, - постановил суд.Однако 16-й апелляционный суд вернул дело на рассмотрение. И уже 6 ноября суд первой инстанции признал бездействие мэрии незаконным. В ходе слушаний представитель мэрии заявил, что соответствующие акты даже не были в разработке.- Суд решил обязать администрацию города Пятигорска разработать и утвердить правовой акт, регламентирующий осуществление муниципального контроля, предусмотренного Законом Российской Федерации \\"О недрах\\".Администрация Пятигорска оспаривает решение. Заседание пройдет 25 января 2021 года.