Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 12 января 2021 года. Говорим о том, какая эпидемиологическая обстановка обстоит в районах и городах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале \\"КП\\".1. Ставрополь - 6564 случая, 6404 выздоровевших, 317 смертей;2. Буденновский район - 2312 случаев, 2167 выздоровевших, 36 смертей;3. Невинномысск - 1827 случаев, 1565 выздоровевших, восемь смертей;4. Георгиевский горокруг - 1730 случаев, 1543 выздоровевших, 31 смерть;5. Шпаковский район - 1636 случаев, 1425 выздоровевших, 53 смерти;6. Пятигорск - 1574 случая, 1493 выздоровевших, 32 смерти;7. Кисловодск - 1513 случаев, 1351 выздоровевший, 14 смертей;8. Благодарненский горокруг - 1301 случай, 1191 выздоровевший, 14 смертей;9. Петровский район - 1147 случаев, 1040 выздоровевших, 27 смертей;10. Ипатовский горокруг - 1141 случай, 913 выздоровевших, 26 смертей;11. Новоалександровский горокруг - 1084 случая, 816 выздоровевших, четыре смерти;12. Кочубеевский район - 1078 случаев, 942 выздоровевших, девять смертей;13. Минераловодский горокруг - 1059 случаев, 986 выздоровевших, 38 смертей;14. Труновский район - 1033 случая, 833 выздоровевших, 16 смертей;15. Нефтекумский горокруг - 1023 случая, 875 выздоровевших, 30 смертей;16. Апанасенковский район - 966 случаев, 847 выздоровевших, 19 смертей;17. Красногвардейский район - 950 случаев, 781 выздоровевший, семь смертей;18. Левокумский район - 948 случаев, 699 выздоровевших, восемь смертей;19. Ессентуки - 910 случаев, 823 выздоровевших, 25 смертей;20. Изобильненский район - 881 случай, 735 выздоровевших, 11 смертей;21. Предгорный район - 745 случаев, 746 выздоровевших, 10 смертей;22. Александровский район - 737 случаев, 671 выздоровевший, шесть смертей;23. Грачевский район - 703 случая, 655 выздоровевших, девять смертей;24. Железноводск - 672 случая, 585 выздоровевших, 10 смертей;25. Арзгирский район - 666 случаев, 612 выздоровевших, пять смертей;26. Советский горокруг - 660 случаев, 557 выздоровевших, две смерти;27. Курский район - 628 случаев, 498 выздоровевших, шесть смертей;28. Туркменский район - 611 случаев, 541 выздоровевший, восемь смертей;29. Новоселицкий район - 470 случаев, 407 выздоровевших, шесть смертей;30. Кировский горокруг - 494 случая, 429 выздоровевших, пять смертей;31. Степновский район - 335 случаев, 276 выздоровевших, три смерти;32. Андроповский район - 235 случаев, 199 выздоровевших, 10 смертей;33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.Согласно информации на утро 12 января, в Ставропольском крае коронавирусом заболели 37748 человек. За сутки вирус зафиксировали у 240 жителей. Вылечили 33611 зараженных, умерли 805 человек.- С начала эпидемиологической ситуации проведено исследований – 767494 по диагностике новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них в лабораториях медицинских организациях - 610825. Лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 1812,56 единиц, что позволит провести 181256 исследований, - сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.