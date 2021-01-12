Наши дорогие читатели из Абхазии! Завершился 2020 год и на пороге новые свершения. А значит пришло время подвести итоги конкурса детских фотографий «Мой ребенок — 2020».Прежде всего, мы хотим от всей души поблагодарить вас за то, что были с нами все это время. Присылали такие замечательные снимки, которые становились украшением нашей газеты. Огромное вам спасибо!Итак, пришло долгожданное время волшебства и мы подводим итог прошлогоднего конкурса. Благодаря вашей невероятной активности и поддержке победителями становятся Богдан и Амра Хаджимба. Они одержали победу, набрав 26 442 голоса – небывалый результат.На всей дистанции от них не отставал Баграт Романов. Но, к сожалению, в решающий момент он меньше чем на 200 голосов отстал от пары победителей – 26 256! Заслуженное второе место!На третьем месте с более чем солидным отставанием оказались братья Иоанн, Авраам и Георгий Кулава. Троица набрала 566 голосов.Семью победителей, родных Богдана и Амры Хаджимба мы просим связаться с редакцией «Комсомольской правды на Северном Кавказе». Для этого напишите на электронный адрес marina.arzumanyan@phkp.ru.Ещё раз поздравляем всех победителей, участников и читателей из Абхазии с прошедшим Новым годом и желаем счастья, здоровья и благополучия в наступившем!КОНКУРСКонкурс «Мой ребенок — 2020» (Абхазия)Как мы и обещали, все ваши снимки собраны в итоговый годовой конкурс «Мой ребенок – 2020». Ровно в полночь 25 декабря начинается голосование. Продлится оно до полудня 12 января 2021 года. После этого мы подведем итоги на сайте stav.kp.ru и выясним, кому же достанется приз от «Комсомолки». Также имя победителя будет названо, а его фото опубликовано в первом в 2021 году номере газеты «Комсомольская правда» в Абхазии» 15 января (подробности).