В дагестанском городе Буйнакск проверяются факты возможного отравления взрослых и детей сырой питьевой водой из-под крана. На сайте администрации сказано, что сотрудники МУП «Буйнакскводоканал» и ТУ «Роспотребнадзор» произвели забор со всех источников питьевой воды, которая поступает в город, и направили на экспертизу. В администрации Буйнакска отметили, что в городскую больницу, а чаще в детскую, поступают местные жители. В числе госпитализированных больше 30 маленьких пациентов с признаками пищевого отравления легкой и средней тяжести. Старшему ребенку - 13 лет. Самые распространенные симптомы: тошнота, рвота и повышенная температура тела.И пока точно не известно, что все обратившиеся за помощью отравились именно питьевой водой.- До получения результатов анализа, руководство городской администрации обращается к жителям города с просьбой воздержаться от употребления сырой питьевой воды из под крана, - обращаются власти к жителям.При этом в социальных сетях горожане признаются, что уже давно не пьют воду, не прокипятив ее.- Я живу в Микрорайоне и воду для питья и готовки покупаю, - написала жительница Буйнакска.- Из-под крана воду пить и так невозможно, - ответила еще одна.КСТАТИСледователи начали проверку после отравления детей в ДагестанеЧисло госпитализированных детей выросло до 36 (подробнее)