Что делать, если муж не обеспечивает семью? Как поступать женщине, исповедующей ислам, как реагировать на ситуацию и в каких случаях можно разорвать брак? Эти вопросы нередко задают богословам как жительницы Дагестана и других республик Северного Кавказа, так и мусульманки по всей России.Муфтият Республики Дагестан дал ответ всем обеспокоенным женщинам. Если муж не обеспечивает семью, по законам ислама женщина может его оставить, подав на развод. Однако далеко не во всех случаях.– Если муж не в состоянии обеспечить свою супругу минимальным пропитанием, сезонной одеждой и жильем, то она вправе обратиться к имаму с требованием о расторжении ее брака. Отметим, что супруга не может обратиться за расторжением брака за необеспечение ее необходимым в прошлые годы. Однако эти годы остаются его задолженностью перед ней, – объясняет Зайнулла Атаев, руководитель отдела фетв (решений муфтия по какому-либо вопросу, основанное на принципах ислама - прим.ред.) Муфтията Республики Дагестан.Богослов подчеркивает – существует существенная разница между вещами и продуктами первой необходимости и излишествами. Муж не обязан обеспечивать жену предметами роскоши, а она, в этом случае, не сможет подать на развод. Более того, женщина всегда должна учитывать обстоятельства и приоритеты в расходах, которые выставляет супруг.– Однако ключевым условием для того, чтобы супруга могла требовать обеспечения и, в последующем, ввиду его отсутствия требовать развод, является ее послушание, выполнение супружеских обязанностей. А также отсутствие прецедентов, когда жена выходит из дома, в котором он ее поселил, без разрешения мужа, – резюмировал Зайнулла Атаев.ЕЩЁ ПО ТЕМЕМуфтият Дагестана запретит калечить женщин обрезаниемВ Дагестане выпустят фетву, которая запрещает делать женское обрезание из религиозных побуждений. Об этом сообщил руководитель отдела по фетвам при муфтияте Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев (подробности).