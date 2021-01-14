Печальную историю своей бабушки рассказала жительница Ставрополя Екатерина. Так, в конце 2020 года 69-летняя Нина Литвинова стала чувствовать боль от бедра до голеностопа.По словам внучки, подобная ситуация с ней происходила 5 лет назад, поэтому родственники ее лечили самостоятельно.Пенсионерке легче не становилось, поэтому семья обратилась к частному терапевту, а потом частному неврологу, так как запись по полису была на две недели вперед.- У бабушки в анамнезе запущенный диабет, прооперированная онкология в 2020 году и три грыжи позвоночника в придачу. Мы обратились в местную частную клинику. Через 4 часа после вызова приехал врач, осмотрел. Назначил лечение. Бабушке поставили Ддиагноз – ущемление седалищного нерва. На следующий день у нее поднялась температура – 38,6. Она начала бредить. Бабушка умоляла вызвать скорую помощь. Вызвали в 22:00, а приехала бригада в 05:00 следующего дня.По словам внучки, медики, визуально осмотрев бабушку, сказали, что «ничем помочь не могут». У них в арсенале только кетарол и анальгин:- И на этом вся помощь закончилась. Бригада скорой помощи пообещала передать наши контакты местному терапевту, чтобы он пришел и осмотрел бабушку. Но он так и не объявился, - рассказывает внучка.Пожилая ставропольчанка перестала ворочаться, так как испытывала жуткие боли. Стала лежать на спине бесповоротно. И, по словам родственницы, буквально за день на копчике у нее образовался огромный пролежень:- Мы вызвали хирурга. Приехавший врач сказал, что если бабушка не будет переворачиваться, то умрет за неделю. Мы поворачивали ее спиной против воли. Температура в среднем была 37.3-37.5.На следующий день родственники больной консультировались еще с одним хирургом и эндокринологом. Они перевели бабушку на инсулин:- Я вела дневники сахара, отписывалась врачу о каждом приеме пищи. А он в ответ говорил, сколько единиц надо уколоть. Эндокринолог сказал. Что надо сделать блокаду на дому.- На следующий день ставропольчанке сделали блокаду в область тазобедренного сустава. Так как, кроме ущемления. У нее. Выяснилось. Что есть коксартроз.Следующие дни пенсионерке становилось то лучше, то хуже. Ожидался приход еще одного врача, который, как позже выяснилось, контактировал с коронавирусными пациентами и посоветовал обратиться в скорую помощь.- Мы вызвали другую бригаду. Ее медики заявили, что не будут госпитализировать бабушку. Ведь «она не острая, а плановая пациентка». Я в слезах умоляла хоть что-то сделать. Это невозможные боли, все доступные лекарства мы давали, а эффекта нет, блокада не помогла. У нас нет другого пути кроме госпитализации. На все это врач ответил, что нужна договоренность с завотделения, потом только госпитализация. Скорая предложила вновь уколоть анальгин. Женщине дали таблетку фенозепана со словами: «Ну, пусть бабушка хоть чуть поспит». И ушли. Через некоторое время врач сообщил, что смог договориться с больницей и бабушку забирают.- Когда бабушку на каталке завезли в приемное отделение, врач быстренько осмотрела ее и сказала, что «бабушка не острый пациент, нужно вызвать терапевта на дом, потом невролога. А если лечение не поможет, тогда уже получить направление на госпитализацию. Нас буквально выгнали из приемного отделения ночью. Медсестра помогла найти машину, чтобы отвезли больную бабушку вновь домой.На следующий день у пациентки поднялась температура до 38,4. Она стала задыхаться, терять сознание.- Я умоляла приехать скорую помощь. Медики стали ее откачивать, не справились, вызвали реанимацию. Приехала другая бригада, дали бабушке кислород и сказали: «Вы ее запустили. Она умрет. Либо на вашем диване, либо на носилках на улице. У нее пневмония, возможен коронавирус. Вот бы вы на день раньше обратились, тогда еще можно было бы спасти. Позвоните, когда умрет. Приедем, подтвердим». Врачи ушли, оставив нас с умирающей бабушкой.В этот вечер пожилая пациентка оставалась в сознании, даже попросила у родных поесть. У родственников появилась надежда на то, что это «не конец». Утром они снова вызвали бригаду медиков. А те, в свою очередь, заявили. Что у пенсионерки нет пневмонии. И что бабушку еще возможно спасти, несмотря на тяжелое состояние.- Предыдущая бригада медиков ошиблась с диагнозом. Заживо похоронив женщину, - считает Екатерина.Пожилую пациенту положили реанимацию. Диагноз коронавирусная инфекция у нее не подтвердилась. Зато выявили то, что все предыдущие врачи опускали – состояние кетоацидоза, из-за которого и возникает сильная одышка, гипотония, тахикардия.Спровоцировать это состояние мог сильный стресс: ведь женщину с родственницей выгнали двое суток назад из больницы на мороз. Там же она могла и простыть.- Ногу по-прежнему обезболить медики не могли даже сильнейшими лекарствами. Врачи подозревали метастазы в кости. Через 4 дня, 29 декабря бабушка умерла. У нее отказало сердце, - делится внучка Екатерина.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Дожить до свадьбы золотой»: пара, прожившая 50 лет в браке, победила коронавирусИстория настоящей любви, которой не страшен коварный вирус (подробнее)