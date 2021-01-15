Вакцинация в Ставрополе от коронавируса: с 18 января стартует массовый этап вакцинации. \\"КП\\" рассказывает, как можно записаться на прививку.Владимир Владимиров объявил, что с 18 января на Ставрополье начнется массовая вакцинация от коронавируса. Край закупит более 30 тысяч доз, чтобы привить первых желающих. В дальнейшем в регион доставят новую партию прививок.По словам губернатора, записаться на вакцинацию можно тремя способами: в отделении МФЦ, через \\"горячую линию\\" по коронавирусу (122) и сайт \\"Портал госуслуги СК\\".Пока что запись на портале закрыта. Как только она откроется - мы дадим разъяснения по заполнению заявки.ЖИВОЙ ПРИМЕРВладимир Владимиров рассказал о самочувствии после вакцины от коронавируса12 января главе Ставрополья введут вторую вакцину [подробности]