84 дня назад, после победы над Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов бросил перчатки в октагоне, расплакался и признался, что не может продолжать карьеру бойца после смерти отца. Спустя три дня его признали сильнейшим бойцом смешанных единоборств в мире вне категорий. Он ушел, как и мечтал: в лучах славы, на пике карьеры.Однако чемпион все-таки может вернуться за еще одной победой. В пятницу 15 января состоялась долгожданная встреча Хабиба с главой UFC Дэйной Уайтом. По ее итогам функционер дал интервью, в котором попытался обнадежить фанатов.– Он сказал мне, что будет смотреть UFC 257 23 января. Будет следить за бойцами своего дивизиона. Бой Макгрегор – Порье решит все. Он сказал, что будет следить. И если парни смогут показать действительно захватывающее зрелище, если они смогут показать, что Хабибу есть что доказывать в легком весе, он собирается вернутся и побороться, – заявил по итогам встречи Дэйна Уайт.Долгожданный анонс получился не впечатляющим и достаточно слабым. Сложно понять, чем закончились переговоры: реальным успехом или банальной отговоркой Нурмагомедова. Однако стало окончательно ясно, что президента UFC интересует лишь один вариант развития событий – реванш Хабиба с Конором Макгрегором. Вероятность боя с Жоржем Сен-Пьером президент сразу отмел, предложив дагестанцу перед ним сдать чемпионский пояс.Нурмагомедова в данном случае могут интересовать только деньги. Конора он давно не считает ровней. Но недавно открыто заявил в соцсетях, что «если Дэйна предложит на переговорах слишком много – это может стать проблемой». Слишком много – это сумма от 100 миллионов долларов, о чем не раз заявляли представители Хабиба.Фанатам дагестанского чемпиона и всем, кто ждет реванша остается ждать пресс-конференции после турнира UFC 257, который пройдет в ночь на 24 января. Если Конор одержит победу, а Хабиб резко поменяет отношение к ирландцу – реваншу быть. В противном случае обещания дагестанца – просто желание потянуть время. Чтобы отказаться после боя, на реальном примере показав Дэйне Уайту несостоятельность Макгрегора.Отметим, что в сентябре, еще до ухода Хабиба из MMA, боссам UFC почти удалось договориться с Нурмагомедовым о реванше. Промоушен собирался устроить грандиозное реалити-шоу, досконально показав подготовку к бою, чувства бойцов и соперничество между ними. Однако та договоренность сорвалась из-за отвратительного поведения Макгрегора – на финальном этапе переговоров он опять оскорбил дагестанца и тот отказался от идеи.ЕЩЁ ПО ТЕМЕНе договорились: президент UFC предложил Хабибу отказаться от титулаДэйна Уайт и Хабиб Нурмагомедов наконец-таки встретились и обсудили будущее бойца в UFC. И, кажется, что переговоры прошли не лучшим образом. После беседы президент UFC во всеуслышание заявил, что Нурмагомедову стоит отказаться от титула (подробности).КСТАТИГлава UFC: «Макгрегор своим идиотизмом сорвал реванш с Нурмагомедовым»Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что грандиознейший проект, реалити-шоу, которое должно было закончиться долгожданным реваншем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора сорвано. При чем на этот раз по полной программе облажался сам ирландец (подробности).