В Ставрополе, заразившись коронавирусом, умерла заведующая отделением гастроэнтерологии второй городской больницы Татьяна Удовиченко.Первого января врач рассказала о своей болезни на страничке в Instagram, написав, что «кризис еще не миновал», а она с заразившимся мужем «живы и опасны».- Это не грипп! Это жесть! – говорится в ее сообщении. - Наденьте маски. Вы можете пройти бессимптомно и быть убийцей-разносчиком! У всех есть мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сестры. Помогите им выжить в этой биологической войне!Последний пост Удовиченко разместила через три дня. В нем заведующая еще раз настоятельно советовала носить защитные маски и беречь своих близких, отметив: «Сейчас ковид, и он опасен!».14 января врач скончалась в больнице, не сумев победить болезнь, вызвавшую серьезные осложнения.- Вечная память. Великолепный был специалист. И огромной души человек! Творчеством занималась, картины писала. Мои соболезнования всем родственникам и близким, - пишет в соцсети эндокринолог Роман Александрович.- Очень жаль! Врач с большой буквы, - добавляет жительница Ставрополья Антонина.- Светлая память, потеряли выдающегося врача и педагога, - отмечает студентка Ставропольского государственного медицинского университета Татьяна.В медицине Татьяна Удовиченко проработала 30 лет, кандидат медицинских наук. Отделением гастроэнтерологии руководила 15 лет. Преподавала будущим медикам в СтГМУ.