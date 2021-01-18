Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 18 января 2021 года. Оглашаем последние данные об инфекции - число заболевших, выздоровевших и умерших.1. Ставрополь - 6920 случаев, 6725 выздоровевших, 335 смертей;2. Буденновский район - 2385 случаев, 2274 выздоровевших, 37 смертей;3. Невинномысск - 1908 случаев, 1668 выздоровевших, восемь смертей;4. Георгиевский горокруг - 1803 случая, 1665 выздоровевших, 31 смерть;5. Шпаковский район - 1677 случаев, 1446 выздоровевших, 57 смертей;6. Пятигорск - 1624 случая, 1614 выздоровевших, 33 смерти;7. Кисловодск - 1586 случаев, 1376 выздоровевших, 16 смертей;8. Благодарненский горокруг - 1342 случая, 1205 выздоровевших, 14 смертей;9. Кочубеевский район - 1230 случаев, 1008 выздоровевших, девять смертей;10. Петровский район - 1187 случаев, 1062 выздоровевших, 29 смертей;11. Ипатовский горокруг - 1214 случаев, 914 выздоровевших, 30 смертей;12. Новоалександровский горокруг - 1133 случаев, 831 выздоровевший, четыре смерти;13. Минераловодский горокруг - 1121 случай, 1079 выздоровевших, 42 смерти;14. Труновский район - 1059 случаев, 848 выздоровевших, 16 смертей;15. Нефтекумский горокруг - 1061 случай, 907 выздоровевших, 31 смерть;16. Красногвардейский район - 1005 случаев, 858 выздоровевших, семь смертей;17. Левокумский район - 1013 случаев, 729 выздоровевших, восемь смертей;18. Апанасенковский район - 990 случаев, 898 выздоровевших, 24 смерти;19. Ессентуки - 936 случаев, 870 выздоровевших, 27 смертей;20. Изобильненский район - 904 случая, 782 выздоровевших, 13 смертей;21. Предгорный район - 761 случай, 796 выздоровевших, 10 смертей;22. Александровский район - 765 случаев, 721 выздоровевших, шесть смертей;23. Грачевский район - 728 случаев, 696 выздоровевших, девять смертей;24. Железноводск - 713 случаев, 605 выздоровевших, 12 смертей;25. Арзгирский район - 685 случаев, 624 выздоровевших, пять смертей;26. Советский горокруг - 700 случаев, 597 выздоровевших, две смерти;27. Курский район - 671 случай, 499 выздоровевших, шесть смертей;28. Туркменский район - 643 случая, 566 выздоровевших, восемь смертей;29. Кировский горокруг - 523 случая, 481 выздоровевший, пять смертей;30. Новоселицкий район - 476 случаев, 407 выздоровевших, шесть смертей;31. Степновский район - 353 случая, 276 выздоровевших, три смерти;32. Андроповский район - 246 случаев, 214 выздоровевших, 12 смертей;33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.По данным на утро 18 января, в Ставропольском крае коронавирус обнаружили у 39421 человек. За день заразились 235 жителей. Выздоровели 35288 больных, скончались - 855.