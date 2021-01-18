В Карачаево-Черкесии ветеран Великой Отечественной войны Хызыр Темиров отметил 100-летний юбилей. Хызыра Алиевича призвали в ряды Красной армии в марте 1941 года. Юный еще солдат сразу же попал на фронт. Участвовал в боях под Курской дугой, бесстрашно и доблестно воевал на Северо-Кавказском, Первом, Втором и Третьем Украинских фронтах, делится подвигами земляка глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.В 1944 году Хызыра Темирова ранили в Чехословакии и демобилизовали. К слову, фронтовик был трижды тяжело ранен. За проявленную на войне смелость и решительность Темиров награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью «За Отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и многими другими.В мирное время ветеран трудился на малой родине. В уникальном на Кавказе Тебердинском заповеднике Хызыр Алиевич проработал 40 лет (!). Люблю все живое, признается он. И сейчас Темиров не желает сидеть без дела, старается каждый день занять себя чем-то полезным, делятся его близкие. Ветеран окружен заботой, любовью и вниманием родных.- Отважный, мудрый, трудолюбивый Хызыр Алиевич — бесспорный пример для каждого из нас, особенно для подрастающего поколения, - поздравил ветерана с юбилеем глава КЧР. -Низкий поклон, вечная слава и самые искренние слова благодарности за великий подвиг и великую победу!Темиров принял поздравления и почетные подарки и от военнослужащих горной мотострелковой бригады Южного военного округа.