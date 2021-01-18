Лавина в Домбае 18 января 2021: на месте идут поисково-спасательные работы. Об этом сообщает МЧС по Карачаево-Черкесии.ЧП случилось в 13 часов на горе Мусса-Ачитара. Лавина накрыла два вагончика, где были пункты выдачи снаряжения, и кафе. Известно, что никто из посетителей кафе не пострадал. По предварительной информации, в происшествии могли пострадать до 12 человек.- В 13.40 спасатели приступили к поискам, проводится обследование тела лавины. На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС России по КЧР Александр Голоколенко, оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР, местного пожарно-спасательного гарнизона, - сказано в сообщении МЧС.Отмечается, что ранее в районе провоцировали искусственный сход лавины.\\"КП\\" следит за развитием событийОБНОВЛЕНИЕ НА 15 ЧАСОВИз-под снега с помощью спецтехники вытащили первого пострадавшего. Ей оказалась женщина. Она жива, находится в среднетяжелом состоянии. Медики на месте оказывают помощь раненой.