Из-под снега в Карачаево-Черкесии спасли первого пострадавшего. Об этом сообщает источник \\"КП\\" в поисково-спасательном отряде. Момент спасения попал на веб-камеры курорта.Известно, что женщина жива и находится в среднетяжелом состоянии. С ней работают медики. Поисковые работы на месте продолжаются.Напомним, в 13 часов в Домбае, на горе Мусса-Ачитара, сошла лавина. Снегом накрыло два пункта выдачи горнолыжного снаряжения и кафе. Посетители заведения не пострадали. Судьба тех, кто был около вагончиков пунктов выдачи, пока не известна. По предварительной информации МЧС по КЧР, под завалами могут находиться до 12 человек.Причиной ЧП могли стать технические работы. Сообщается, что незадолго до схода специалисты вызвали искусственную лавину в безопасной зоне. Однако этот сход мог вызвать другой.Согласно онлайн-камерам, движение на курорте не приостановлено. На горе Мусса-Ачитара есть туристы.