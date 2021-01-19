Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 19 января 2021 года. Озвучиваем последние сведения о распространении коронавируса по городам и районам региона. Число заболевших, выздоровевших и умерших - в материале \\"КП\\".1. Ставрополь - 6975 случаев, 6776 выздоровевших, 339 смертей;2. Буденновский район - 2394 случая, 2295 выздоровевших, 38 смертей;3. Невинномысск - 1982 случая, 1716 выздоровевших, восемь смертей;4. Георгиевский горокруг - 1814 случаев, 1677 выздоровевших, 31 смерть;5. Шпаковский район - 1684 случая, 1463 выздоровевших, 57 смертей;6. Пятигорск - 1632 случая, 1614 выздоровевших, 33 смерти;7. Кисловодск - 1598 случаев, 1383 выздоровевших, 16 смертей;8. Благодарненский горокруг - 1346 случаев, 1210 выздоровевших, 14 смертей;9. Кочубеевский район - 1234 случая, 1027 выздоровевших, девять смертей;10. Петровский район - 1189 случаев, 1067 выздоровевших, 29 смертей;11. Ипатовский горокруг - 1221 случай, 914 выздоровевших, 30 смертей;12. Новоалександровский горокруг - 1142 случая, 840 выздоровевших, четыре смерти;13. Минераловодский горокруг - 1128 случаев, 1082 выздоровевших, 43 смерти;14. Труновский район - 1062 случая, 851 выздоровевший, 16 смертей;15. Нефтекумский горокруг - 1066 случаев, 910 выздоровевших, 32 смерти;16. Красногвардейский район - 1014 случаев, 865 выздоровевших, семь смертей;17. Левокумский район - 1022 случая, 734 выздоровевших, восемь смертей;18. Апанасенковский район - 995 случаев, 902 выздоровевших, 25 смертей;19. Ессентуки - 936 случаев, 874 выздоровевших, 27 смертей;20. Изобильненский район - 910 случаев, 793 выздоровевших, 13 смертей;21. Предгорный район - 761 случай, 796 выздоровевших, 10 смертей;22. Александровский район - 765 случаев, 721 выздоровевших, шесть смертей;23. Грачевский район - 728 случаев, 696 выздоровевших, девять смертей;24. Железноводск - 713 случаев, 605 выздоровевших, 12 смертей;25. Арзгирский район - 685 случаев, 624 выздоровевших, пять смертей;26. Советский горокруг - 700 случаев, 597 выздоровевших, две смерти;27. Курский район - 671 случай, 499 выздоровевших, шесть смертей;28. Туркменский район - 643 случая, 566 выздоровевших, восемь смертей;29. Кировский горокруг - 523 случая, 481 выздоровевший, пять смертей;30. Новоселицкий район - 476 случаев, 407 выздоровевших, шесть смертей;31. Степновский район - 353 случая, 276 выздоровевших, три смерти;32. Андроповский район - 246 случаев, 214 выздоровевших, 12 смертей;33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.Согласно сведениям на утро 19 января, в Ставропольском крае коронавирус выявили у 39655 местных жителей. За сутки вирусом заразились 234 человека. Вылечили 35487 инфицированных, умерли 863 пациента.