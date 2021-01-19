Как Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC, не нарушив данное маме слово? После недавних заявлений главы промоушена Дэйны Уайта этим вопросом задались многие фанаты дагестанца, как в России, так и за рубежом.Ответ на этот вопрос дал тренер непобедимого чемпиона Хавьер Мендес. Он рассказал, что Хабиб, если решит вернуться, будет обязан решить этот вопрос с мамой.– Ему нужно будет ее разрешение. Раз дав слово, он не сможет его нарушить. Но если она одобрит еще один бой, а он найдет в себе мотивацию, увидит достойного соперника, то Хабиб вернется в смешанные единоборства, – заявил Мендес в беседе с RT.Напомним, что после победы над Гейджи Хабиб бросил перчатки на настил и объявил об окончании карьеры. Боец заявил, что обещал матери бросить смешанные единоборства. Однако президент UFC Дэйна Уайт до последнего верил в его возвращение и отказывался объявлять пояс вакантным.15 января Нурмагомедов встретился в Абу-Даби с президентом UFC Дэйной Уайтом. На эмоциях после беседы чемпион признался, что «полностью проиграл» в переговорах. А функционер объявил, что чемпион может возобновить карьеру ради 30-й победы. Соперником станет победитель боя Конор Макгрегор – Дастин Порье, который пройдет в ночь на 24 января.Наиболее желанным исходом для боссов UFC является блестящая победа Конора. Если ирландец сможет показать класс в схватке с Порье, шансы на самый зрелищный и кассовый бой в истории смешанных единоборств возрастают многократно.Отметим, что президент UFC Дэйна Уайт уже не раз пытался организовать реванш. Последняя попытка почти увенчалась успехом, но перед самым подписанием контракта все сорвал Конор, в очередной раз продемонстрировав хамское поведение.Судя по всему сейчас Уайт смог сделать Хабибу предложение, от которого нельзя отказаться. Теперь фанатам остается ожидать окончательного решения Нурмагомедова и его мамы.ЕЩЁ ПО ТЕМЕ«Бой Макгрегор – Порье решит все»: президент UFC анонсировал возвращение Нурмагомедова84 дня назад, после победы над Джастином Гейджи Хабиб Нурмагомедов бросил перчатки в октагоне, расплакался и признался, что не может продолжать карьеру бойца после смерти отца. Спустя три дня его признали сильнейшим бойцом смешанных единоборств в мире вне категорий. Он ушел, как и мечтал: в лучах славы, на пике карьеры.Однако чемпион все-таки может вернуться за еще одной победой. В пятницу 15 января состоялась долгожданная встреча Хабиба с главой UFC Дэйной Уайтом. По ее итогам функционер дал интервью, в котором обнадежил фанатов (подробности).КСТАТИГлава UFC: «Макгрегор своим идиотизмом сорвал реванш с Нурмагомедовым»Глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что грандиознейший проект, реалити-шоу, которое должно было закончиться долгожданным реваншем Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора сорвано. При чем на этот раз по полной программе облажался сам ирландец (подробности).