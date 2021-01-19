В Домбае завершены поиски пропавших под лавиной людей. Итоги работы сообщили МЧС по Карачаево-Черкесии.- 18 января в ходе проведения поисково-спасательных работ был найден погибший мужчина, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены. «Тело» сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме, - сказано в сообщении.Спасатели исследовали 60 тысяч квадратных метров. 19 января к работам подключились 79 человек и две единицы техники.Сход лавины случился 18 января, после 13 часов. Масса снега с горы Мусса-Ачитара накрыла два пункта выдачи снаряжения и кафе. К концу дня спасатели обнаружили единственного погибшего - мастера спорта СССР, президента горнолыжной федерации \\"Домбай\\" Хаджи-Мурата Маршанкулова. Очевидцы сообщают, что некоторым пострадавшим удалось самостоятельно выбраться.Возможной причиной ЧП могли стать работы на вершине. Специалисты противолавинной службы спустили искусственную лавину с верхней части горы. Звуковая волна вызвала неконтролируемую лавину. По факту смерти возбуждено уголовное дело, расследование находится на контроле у республиканской прокуратуры.ПО ТЕМЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеВ Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте Домбай продолжаются поиски людей, с кем не удается выйти на связь. Их ищут в гостиницах и кафе. Спасатели с собаками и добровольцы исследуют тело лавины (подробности)Любовь на краю смерти: молодой человек сделал предложение за 10 минут до схода лавины в ДомбаеК счастью, в момент трагедии влюбленные оказались в безопасности [подробности]