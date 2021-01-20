Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 20 января 2021 года. Оглашаем актуальную информацию об эпидобстановке в каждом городе и районе региона. Число инфицированных, выздоровевших и умерших - в материале \\"КП\\".1. Ставрополь - 7032 случая, 6776 выздоровевших, 339 смертей;2. Буденновский район - 2404 случая, 2295 выздоровевших, 38 смертей;3. Невинномысск - 2000 случаев, 1767 выздоровевших, восемь смертей;4. Георгиевский горокруг - 1823 случая, 1695 выздоровевших, 31 смерть;5. Шпаковский район - 1690 случаев, 1463 выздоровевших, 57 смертей;6. Пятигорск - 1639 случая, 1614 выздоровевших, 33 смерти;7. Кисловодск - 1615 случаев, 1384 выздоровевших, 16 смертей;8. Благодарненский горокруг - 1353 случая, 1213 выздоровевших, 15 смертей;9. Кочубеевский район - 1237 случаев, 1091 выздоровевший, девять смертей;10. Петровский район - 1190 случаев, 1067 выздоровевших, 30 смертей;11. Ипатовский горокруг - 1230 случаев, 914 выздоровевших, 32 смертей;12. Новоалександровский горокруг - 1148 случаев, 840 выздоровевших, четыре смерти;13. Минераловодский горокруг - 1136 случаев, 1088 выздоровевших, 43 смерти;14. Труновский район - 1062 случая, 853 выздоровевших, 16 смертей;15. Нефтекумский горокруг - 1072 случая, 910 выздоровевших, 33 смерти;16. Красногвардейский район - 1021 случай, 865 выздоровевших, девять смертей;17. Левокумский район - 1034 случая, 734 выздоровевших, восемь смертей;18. Апанасенковский район - 1002 случая, 932 выздоровевших, 25 смертей;19. Ессентуки - 940 случаев, 874 выздоровевших, 27 смертей;20. Изобильненский район - 915 случаев, 794 выздоровевших, 13 смертей;21. Предгорный район - 762 случая, 800 выздоровевших, 10 смертей;22. Александровский район - 771 случай, 745 выздоровевших, шесть смертей;23. Грачевский район - 737 случаев, 696 выздоровевших, девять смертей;24. Железноводск - 722 случая, 653 выздоровевших, 12 смертей;25. Арзгирский район - 691 случай, 644 выздоровевших, пять смертей;26. Советский горокруг - 719 случаев, 603 выздоровевших, две смерти;27. Курский район - 672 случая, 502 выздоровевших, шесть смертей;28. Туркменский район - 651 случай, 569 выздоровевших, восемь смертей;29. Кировский горокруг - 524 случая, 483 выздоровевших, пять смертей;30. Новоселицкий район - 478 случаев, 427 выздоровевших, шесть смертей;31. Степновский район - 362 случая, 276 выздоровевших, три смерти;32. Андроповский район - 253 случая, 220 выздоровевших, 12 смертей;33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.По сводке на утро 20 января, в Ставропольском крае коронавирус зафиксировали у 39891 человек. За сутки заболели 236 пациентов. Спасены 35793 зараженных, умерли - 870.