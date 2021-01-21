Что подешевело, а что подорожало к началу 2021 года на Ставрополье

За декабрь резко выросли овощи и фрукты Фото: Олег УКЛАДОВ

Индекс потребительских цен на Ставрополье в декабре 2020 года вырос на 1,1% относительно ноябрьских показателей. Стоимость продовольствия за месяц увеличилась на 2,1% (за год на 8,6%), непродовольственных товаров - на 0,5% (5,4%), услуг - на 0,2% (3%). За год индекс потребительских цен подскочил на 5,7%.

"КП", опираясь на данные Северо-Кавказстат, рассказывает, что подорожало, а что - подешевело на Ставрополье к началу 2021 года.

Продовольственные товары

Зимой на 14,1% выросли цены на плодоовощную продукцию. Так произошло в первую очередь из-за подорожания огурцов в 1,5 раза, помидоров - на 39,9%, свеклы - 20,3%, моркови - на 10,6% и винограда - на 10%. Тем не менее, стали дешевле апельсины (на 10,2%), лимоны (на 3,1%) и чеснок (1,1%).

Эксперты отмечают рост ценника на мясо. Сосиски и сардельки подорожали на 4,1%, куры - на 2,6%, свинина - на 2%, полукопченая и докторская колбасы - на 1,7%, а также говядина - на 0,9%. Подешевела только баранина - на 0,7% - и только мясо с косточкой.

Почти вся рыба стала дороже. Икра лососевых рыб подскочила в цене на 6,1%, неразделанная рыба - на 5%, рыбные консервы с маслом - на 4,8%, а с томатом - лишь на 0,8%. Неожиданно в цене упали креветки и кальмары - чуть более чем на один процент.

Выросла стоимость куриных яиц (на 17,8%), хлеба (3,2-3,7%), молоко (1,2-1,6%). Подешевели вина игристое и крепленное до 20% (1,2-6,8%), но подорожали отечественный коньяк (около 1,8%) и заграничное пиво (около 2%)

Медикаменты

На фоне коронавируса резко подорожали лекарства, жалуются жители Ставрополья. Так оно и есть.

Самый большой рост стоимости отмечен у отечественного аспирина. Ацетилсалициловая кислота только за месяц поднялась в цене на 14,7%. Некоторые антибиотики, противовоспалительные и противоаллергенные подорожали на 3,3-6,9%, йод - на 2%, отечественный Анальгин - на 1,9%. На 7,7% выросла стоимость ртутных термометров.

Некоторые лекарства подешевели до 1,5%. К примеру, Глицин или Алмагель.

Прочее

Бюстгальтеры - подорожали на 1,2-3,7%.

Телевизоры - подешевели на 2,7%.

Поездка на поезде - подорожал на 16,7% (плацкарт) и 11,9% (купе).

ОСАГО - подорожал на 2%.

Путевка в санаторий - подешевела на 2,6%.

Больше информации можно найти в материале Северо-Кавказстат.