Определен возможный виновный в трагическом сходе лавины в Домбае

В ЧП погиб мастер спорта СССР Фото: СОЦСЕТИ

Назван возможный виновный в сходе лавины в Домбае. Первым и пока единственным подозреваемым в деле о халатности проходит командир противолавинного отряда Рамазан Абазалиев, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах.

- 60-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Идет установление других виновных, - рассказал собеседник издания.

Рамазан Абазалиев Фото: СОЦСЕТИ

Сход лавины случился 18 января, после 13 часов, на склоне Мусса-Ачитара. Снегом накрыло кафе и два вагончика, в которых были пункты выдачи снаряжения. Одним из них владел Хаджимурат Маршанкулов - мастера спорта СССР, президента горнолыжной федерации "Домбай" и единственный погибший в ЧП.

По оперативным данным, под снегом могло находиться от 4 до 12 человек. Некоторые из них сами выбирались из-под завала, сообщали очевидцы. Поисковые работы продолжались два дня. Спасатели обследовали 60 тысяч квадратных метров.

Возможной причиной происшествия могли стать работы противолавиной службы на склонах. Зенитчики хотели вызвать искусственную волну в проблемном участке, но из-за звуковой волны случился неконтролируемый сход снега. По факту возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", расследованием занимается следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

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