Новый непобедимый Нурмагомедов: брат Хабиба блестяще дебютировал в UFC

Фото: ufc.com

Турнир UFC Fight Island 8 подарил миру нового непобедимого Нурмагомедова. Брат Хабиба Умар одержал сумасшедшую победу. Он смог идеально повторить достижение брата, одержать победу и доказать, что члены семьи Нурмагомедовых непобедимы в UFC.

Дебютный бой Умара Нурмагомедова в UFC состоялся в ночь на 21 января. Впечатляющая статистика говорила за бойца – 12 побед без поражений. Ключевые навыки: блистательный бокс и невероятная борьба. Особенно борьба, ведь его тренером был покойный Абдулманап Нурмагомедов, а теперь его место занял легендарный брат-чемпион.

– Примечательно, что все сходится. У Умара по местному времени дебют будет 20 января 2021 года. У меня был дебют тоже 20 января, только это был 2012 год. Прошлое десятилетие было моим. И, Иншалла, следующие десять лет Умар будет выступать на том же высшем уровне. Я, как тренер, сделаю для этого все возможное, – заявил Хабиб Нурмагомедов.

Именно Хабиб подсказывал и стоял у сетки октагона, когда Умар Нурмагомедов вышел против Сергея Морозова из Казахстана. И сходу показал, что вера в его будущее более, чем оправдана. Дагестанец с легкостью перебил соперника. А как только Сергей попытался применить коронные пушечные удары, Умар перешел в партер. Оппонент смог «пережить» два тейкдауна и бой перешел во второй раунд.

Здесь Умар снова был на голову выше оппонента. Сходу младший Нурмагомедов продемонстрировал мощнейшую ударку, а потом вновь повалил выдыхающегося соперника. И задушил его коронным приемом «треугольник» – именно с его помощью Хабиб начал свою карьеру в UFC. Им же и закончил, задушив Джастина Гейджи.

У Морозова не было шансов. Он заснул, а судьи констатировали победу Нурмагомедова. За блестящее выступление он получил дополнительные 50 тысяч долларов – его выступление было названо «Лучшим перформансом вечера».

– Еще один Нурмагомедов. Еще одна беспроигрышная серия. 13-0, – написал в Twitter глава UFC Дэйна Уайт.

Кажется, даже после ухода Хабиба фамилия Нурмагомедовых будет еще долго внушать страх бойцам UFC.

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