В Карачаево-Черкесии наградили троих инструкторов, героически спасших детей от лавины

Глава республики подготовил благодарственные письма

В Карачаево-Черкесии наградили благодарственными письмами троих инструкторов горнолыжного курорта «Домбай», где 18 января сошла лавина на туристов.

Фото героев: личная страница главы КЧР Фото: СОЦСЕТИ

Мурат Байрамуков спас мальчика из Краснодарского края.

- Мы сегодня отмечаем второй день рождения. Он учил Даниила на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм, шансов бы не было, - делилась в тот же день мама мальчика Ирина.

Как рассказывают очевидцы, Мурат откопал себя, а потом ребенка. Инструктор упал без сил, вспоминают, передав мальчишку родителям.

Тренер по горнолыжному спорту Замир Капушев спас пятилетнюю девочку. Она упала в снег и выбраться уже не могла, когда родители пропали из виду. Замир просто подхватил ее и побежал прочь от лавины вниз, где дочь судорожно искали мать и отец.

Инструктор по сноуборду Аслан Джириков — это он попал на видео, взял на руки, а потом закрыл собой от лавины ребенка в горнолыжном снаряжении на сноуборде.

- Принял решение наградить ребят — инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Домбае, за их храбрость и мужество, - отметил глава республики Рашид Темрезов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следствие определило возможного виновника схода лавины на горнолыжный курорт. Первым и пока единственным подозреваемым в деле о халатности проходит командир противолавинного отряда Рамазан Абазалиев, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах. [подробнее]