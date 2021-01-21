В Карачаево-Черкесии наградили троих инструкторов, героически спасших детей от лавины

Глава республики подготовил благодарственные письма
В Карачаево-Черкесии наградили благодарственными письмами троих инструкторов горнолыжного курорта «Домбай», где 18 января сошла лавина на туристов.
Фото героев: личная страница главы КЧР
Фото: СОЦСЕТИ
Мурат Байрамуков спас мальчика из Краснодарского края.
- Мы сегодня отмечаем второй день рождения. Он учил Даниила на склоне, когда их накрыло лавиной. Если бы не его профессионализм и героизм, шансов бы не было, - делилась в тот же день мама мальчика Ирина.
Как рассказывают очевидцы, Мурат откопал себя, а потом ребенка. Инструктор упал без сил, вспоминают, передав мальчишку родителям.
Тренер по горнолыжному спорту Замир Капушев спас пятилетнюю девочку. Она упала в снег и выбраться уже не могла, когда родители пропали из виду. Замир просто подхватил ее и побежал прочь от лавины вниз, где дочь судорожно искали мать и отец.
Инструктор по сноуборду Аслан Джириков — это он попал на видео, взял на руки, а потом закрыл собой от лавины ребенка в горнолыжном снаряжении на сноуборде.
- Принял решение наградить ребят — инструкторов, спасших детей во время схода лавины в Домбае, за их храбрость и мужество, - отметил глава республики Рашид Темрезов.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Следствие определило возможного виновника схода лавины на горнолыжный курорт. Первым и пока единственным подозреваемым в деле о халатности проходит командир противолавинного отряда Рамазан Абазалиев, сообщил источник "КП" в правоохранительных органах. [подробнее]