Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 22 января

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 22 января 2021 года. Рассказываем об эпидемиологической обстановке на Ставрополье. Актуальные сведения о числе заболевших, выздоровевших и скончавшихся - в материале "КП".

1. Ставрополь - 7086 случаев, 6804 выздоровевших, 343 смерти;

2. Буденновский район - 2412 случаев, 2295 выздоровевших, 38 смертей;

3. Невинномысск - 2016 случаев, 1859 выздоровевших, восемь смертей;

4. Георгиевский горокруг - 1833 случая, 1712 выздоровевших, 31 смерть;

5. Шпаковский район - 1698 случаев, 1463 выздоровевших, 57 смертей;

6. Пятигорск - 1647 случаев, 1614 выздоровевших, 33 смерти;

7. Кисловодск - 1627 случаев, 1390 выздоровевших, 16 смертей;

8. Благодарненский горокруг - 1359 случаев, 1236 выздоровевших, 15 смертей;

9. Кочубеевский район - 1242 случая, 1094 выздоровевших, девять смертей;

10. Ипатовский горокруг - 1241 случай, 914 выздоровевших, 33 смертей;

11. Петровский район - 1193 случая, 1067 выздоровевших, 30 смертей;

12. Новоалександровский горокруг - 1155 случаев, 840 выздоровевших, четыре смерти;

13. Минераловодский горокруг - 1143 случая, 1107 выздоровевших, 43 смерти;

14. Нефтекумский горокруг - 1077 случаев, 941 выздоровевший, 33 смерти;

15. Труновский район - 1065 случаев, 875 выздоровевших, 16 смертей;

16. Красногвардейский район - 1027 случаев, 865 выздоровевших, 11 смертей;

17. Левокумский район - 1044 случая, 734 выздоровевших, восемь смертей;

18. Апанасенковский район - 1010 случаев, 946 выздоровевших, 25 смертей;

19. Ессентуки - 946 случаев, 876 выздоровевших, 27 смертей;

20. Изобильненский район - 921 случай, 800 выздоровевших, 13 смертей;

21. Предгорный район - 764 случая, 761 выздоровевший, 10 смертей;

22. Александровский район - 775 случаев, 748 выздоровевших, шесть смертей;

23. Грачевский район - 743 случая, 696 выздоровевших, девять смертей;

24. Железноводск - 725 случая, 654 выздоровевших, 12 смертей;

25. Советский горокруг - 727 случаев, 613 выздоровевших, две смерти;

26. Арзгирский район - 691 случай, 644 выздоровевших, пять смертей;

27. Курский район - 672 случая, 502 выздоровевших, шесть смертей;

28. Туркменский район - 651 случай, 569 выздоровевших, восемь смертей;

29. Кировский горокруг - 524 случая, 483 выздоровевших, пять смертей;

30. Новоселицкий район - 478 случаев, 427 выздоровевших, шесть смертей;

31. Степновский район - 362 случая, 276 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 253 случая, 220 выздоровевших, 12 смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.

По информации на утро 22 января, в Ставропольском крае коронавирусом заразились 40131 человек. За день вирус нашли у 240 жителей. От инфекции спасены 36058 пациентов, умерли - 877.