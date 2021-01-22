Женщина из Ингушетии умерла после липосакции в клинике без лицензии

Изъяты документы и медицинские препараты, с применением которых проводилась процедура Фото: Евгения ГУСЕВА

После косметической процедуры в частной медицинской клинике ингушского города Назрань умерла пациентка. Пятого января 49-летняя женщина за 160 тысяч рублей сделала липосакцию (удаление жировых отложений — прим. Ред.), после чего загремела в реанимацию городской больницы, где спасти ее не удалось.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека», - комментируют в СКР по Ингушетии.

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканской прокуратуры, процедуру провели без необходимых условий. В клинике нет реанимационного отделения и специалистов, способных оказать неотложную медицинскую помощь.

- В адрес генерального директора ООО «Вип-Клиник Амина» прокурором Назрани внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, - добавили в надзорном ведомстве.

Известно, что клиника оказывала медицинские услуги, не имея соответствующей лицензии. И добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство она не требовала, что считается нарушением.

По уголовному делу ведутся следственные действия. Предстоит определить виновных лиц и установить обстоятельства гибели пациентки. Экспертизы назначены, подчеркивают следователи, изъяты документы и медицинские препараты, с применением которых проводилась процедура.

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