МЧС объявило о высоком шансе схода лавины в горах Кабардино-Балкарии

Несмотря на предупреждение, курорты продолжают работу. Фото: МЧС

МЧС по Кабардино-Балкарии объявило о высокой лавиноопасности в горах республики. Большая вероятность схода лавины сохранятся в течение суток, сказано в сообщении ведомства.

- По представленным «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» данным в период с 18:00 24 января до 18:00 25 января 2021 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 метров лавиноопасно, - предупреждает министерство.

Из-за этого возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач.

Согласно онлайн-камерам, установленным в Приэльбрусье, работа курортов продолжается. Туристы есть и на поляне Азау (2350 метров), и станции "Мир" (3500 метров), и на "Гара-Баши" (3847 метров).

Ранее в горах Карачаево-Черкесии произошел сход лавины, в котором погиб один человек. Многие пострадавшие смогли самостоятельно выбраться из-под снега. Работы по поиску всех возможных жертв лавины шли почти двое суток, было обследовано 60 тысяч квадратных метров.

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